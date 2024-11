video suggerito

Non paga dopo un rapporto sessuale a tre, le donne lo ricattano: “Mille euro o ti spacchiamo l’auto” Un ragazzo di 27 anni ha sporto denuncia ai carabinieri dopo che due donne lo hanno ricattato in seguito a un rapporto sessuale a pagamento. Entrambe sono state arrestate. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

Due ragazze di 21 e 22 anni sono state arrestate dai carabinieri della stazione di Roma Borgata Ottavia con l'accusa di tentata estorsione aggravata in concorso. Avrebbero cercato di estorcere del denaro a un ragazzo di 27 anni dopo un rapporto sessuale a tre, dicendo che altrimenti gli avrebbero fatto a pezzi l'auto, che intanto gli avevano confiscato. Il 27enne, temendo anche per il fatto che entrambe sapevano dove abitava, ha deciso di andare dai carabinieri e denunciarle.

I fatti risalgono allo scorso quattro novembre. Secondo quanto raccontato dal 27enne in sede di denuncia, quella sera aveva avvicinato le due ragazze in strada in via Palmiro Togliatti, concordando un rapporto sessuale per 400 euro. Una volta arrivato il momento di pagare, si è reso conto di non avere con sé tutti i soldi. Sono quindi andati a uno sportello bancomat per ritirare, ma aveva superato il limite giornaliero. Le richieste delle due giovani si sono cominciate a fare insistenti e intimidatorie. Ha quindi detto alle due ragazze che sarebbe andato a casa, dove viveva con la madre, per prendere i soldi. Ma nemmeno nell'appartamento c'erano contanti. Dato che non aveva i soldi, lo hanno costretto a lasciare la macchina come garanzia per il pagamento. Che però, dopo tutti quei giri, non era più di 400 euro: le due donne gli hanno detto che siccome aveva fatto perdere loro un'intera notte di lavoro, la somma dovuta era diventata di mille euro. Se non avessero avuto quei soldi in breve tempo, gli avrebbero fatto a pezzi l'auto per rivenderne le parti.

Il 27enne si è spaventato e ha deciso di sporgere denuncia. Le due donne sapevano dove abitava e aveva paura potesse succedergli qualcosa. È così andato dai carabinieri e, dopo aver raccontato quanto accaduto, ha fatto arrestare le ragazze, che ora si trovano in carcere.