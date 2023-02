Non lava i piatti, la madre e il patrigno la prendono a pugni in bocca: “Ti aiuto ad ammazzarla” La ragazzina ha confidato cosa accadeva tra le mura domestiche al padre, che ha sporto denuncia contro la donna, ora indagata per maltrattamenti in famiglia.

A cura di Natascia Grbic

Una donna è stata denunciata con l'accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quando riportato dall'ex marito, avrebbe picchiato la figlia quindicenne insieme al nuovo compagno perché non aveva lavato i piatti. La vicenda, riportata da Il Messaggero, sarebbe avvenuta a Frosinone. A causa delle botte, la ragazzina sarebbe finita al pronto soccorso. Vedendo le ferite sul viso e sul corpo della figlia, il padre della giovane si è fatto raccontare cos'era accaduto è quindi andato a sporgere denuncia.

La quindicenne vive con la madre, che ha ottenuto l'affidamento dopo una lunga battaglia legale con il padre, che non voleva avesse nulla a che fare con la figlia. Le cose in casa però, non sembra andassero particolarmente bene. Secondo il racconto dell'uomo, la donna e il nuovo compagno hanno problemi con l'alcol, che avrebbero acuito i comportamenti violenti. E così, quando hanno visto che la 15enne non aveva lavato i piatti, sarebbero andati su tutte le furie, cominciando a picchiarla selvaggiamente. Schiaffi e pugni in bocca, graffi, tirate di capelli, e un mobiletto di legno lanciato in testa che le ha causato un ematoma. Sul braccio, invece, aveva il segno di un morso, che le impediva di muoverlo correttamente. A causa di quelle ferite, sarebbe dovuta ricorrere alle cure del pronte soccorso.

Secondo quanto dichiarato dalla quindicenne, a picchiarla sarebbe stato anche il compagno della madre. Quest'ultimo avrebbe chiesto alla donna "Vuoi che ti aiuti ad ammazzarla?", sferrandole poi un pugno in bocca. La donna è stata denunciata dall'ex marito, e adesso è indagata per maltrattamenti in famiglia.