Noemi Marangon premiata per il salvataggio record: “Sogno la Capitaneria di Porto” Il Comune di Sabaudia ha voluto omaggiare Noemi Marangon, la 19enne che ha salvato cinque persone in mare il suo primo giorno di lavoro.

A cura di Alessia Rabbai

Noemi Marangon premiata dal Comune di Sabaudia

Noemi Marangon ha ricevuto un riconoscimento dal Comune di Sabaudia, per il salvataggio record nel suo primo giorno in servizio come assistente bagnante. La diciannovenne è stata ricevuta dal sindaco Alberto Mosca e dall'amministrazione comunale, che l'ha omaggiata per l'impegno e il coraggio dimostrato e il lieto momento è stato immortalato con una foto ricordo. Giovedì 20 luglio scorso ha infatti salvato la vita a cinque persone che rischiavano di annegare nella spiaggia libera sull'arenile della Bufalara, vicino allo stabilimento ‘La Sirena' in una giornata di mare mosso. Il tutto è accaduto a distanza di poche ore. Noemi per l'impegno dimostrato nel suo lavoro ha già ricevuto anche le congratulazioni della Guardia Costiera di Terracina all'interno della quale sogna un giorno di entrare e del comandante, che l'ha ricevuta lo scorso 25 luglio.

Il salvataggio record di Noemi nel suo primo giorno di lavoro

Il 20 luglio scorso era il primo giorno di lavoro per Noemi, che ha diciannove anni, è originaria di Pontinia e fa parte della Cooperativa Blue Work Service. Il mare era mosso, i bagnanti sono entrati in acqua ma non riuscivano più ad uscire a causa della corrente, che li allontanava dalla riva. Per primo ha soccorso un uomo che stava praticando kite-surf. Mentre chiamava la guardia costiera, si è accorta che c'erano altre persone in difficoltà, tra le quali un altro uomo che non riusciva a tornare a riva a causa di una buca profonda, una donna e un giovane. Altri bagnanti prima avevano cercato di raggiungerli, senza successo. Noemi è entrata in acqua e tutti gli interventi sono andati a buon fine, le persone sono state riportate a riva, messe in sicurezza e stanno bene.