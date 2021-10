No green pass Roma, l’assalto alla Cgil guidato da Roberto Fiore e Giuliano Castellino di Forza Nuova Alla guida dei manifestanti “no green pass” che questa sera hanno assaltato la sede della Cgil nazionale a Roma c’erano Roberto Fiore e Giuliano Castellino, entrambi leader del movimento neofascista Forza Nuova. “Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte”, ha scritto la Cgil su Twitter.

A cura di Francesco Loiacono

Sono Roberto Fiore e Giuliano Castellino, entrambi leader del movimento di estrema destra Forza Nuova, ad aver guidato questa sera l'assalto di alcuni manifestanti "No green pass" alla sede nazionale della Cgil a Roma, in corso d'Italia. Li si vede perfettamente in alcune foto e video relativi a quella che i manifestanti hanno definito una "occupazione" ma che la stessa Cgil, con un tweet, ha definito "un assalto intollerabile". "La nostra sede nazionale, la sede delle lavoratrici e dei lavoratori, è stata attaccata da Forza Nuova e dal movimento no vax – ha scritto la Confederazione generale del lavoro sul social network -. Abbiamo resistito allora, resisteremo ora e ancora. A tutti ricordiamo che organizzazioni che si richiamano al fascismo vanno sciolte".

Castellino aveva minacciato: Stasera ci prendiamo Roma

Castellino, sottoposto a sorveglianza speciale, già da settimane è uno degli animatori delle manifestazioni "no green pass" a Roma. Già prima dell'assalto alla sede della Cgil aveva arringato parte della folla pronunciando anche minacce del tipo: "Stasera ci prendiamo Roma". Sono stati diversi gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine che si sono susseguiti nel corso della manifestazione di questo pomeriggio nella Capitale: tensioni e scontri si registrano ancora nei pressi di Palazzo Chigi. Dal governo è arrivata la solidarietà alla Cgil: "È un atto di squadrismo fascista", ha invece detto il segretario della Cgil Maurizio Landini. "Manifestazioni squadriste inaccettabili", ha detto il Presidente della Camera Roberto Fico.