Nino Zazzara si allontana dall’ospedale di Tor Vergata e scompare, il figlio: “Aiutatemi a trovarlo” Sono ore d’apprensione per i famigliari di Nino Zazzara, il 78enne scomparso dopo essersi allontanato dal pronto soccorso dell’ospedale di Tor Vergata. L’appello di suo figlio Giuseppe: “Aiutatemi a ritrovarlo”.

A cura di Alessia Rabbai

Nino Zazzara

Nino Zazzara si è allontanato dal pronto soccorso di Tor Vergata ed è scomparso. Settantotto anni, di lui non si hanno più notizie da ieri, lunedì 21 marzo. Secondo le informazioni apprese è uscito dall'ospedale tra le ore 17.30 e le 18.30 in evidente stato confusionale. Trascorse alcune ore durante le quali se ne sono perse le tracce, i famigliari ne hanno denunciato la scomparsa alle forze dell'ordine. Sono momenti d'apprensione per i parenti che lo stanno cercando, preoccupati per il fatto che abbia già trascorso una notte da solo, forse all'aperto. A lanciare l'appello è stato suo figlio Giuseppe: "Vi chiedo la cortesia di condividere il più possibile questo messaggio, per aiutarmi a ritrovarlo e di inviarmi un messaggio tramite cellulare o tramite Messenger, se avete informazioni da fornirmi, grazie" si legge su un post pubblicato su Facebook.

L'identikit di Nino Zazzara

Nino Zazzara Nino è nato a Pescina il 19 giugno del 1944. È di corporatura normale, ha capelli brizzolati, occhi marroni e baffi e indossa gli occhiali da vista con montatura ovale. Chiunque l'avesse visto o abbia notato una persona che possa corrispondere alla sua descrizione, è pregato di contattare immediatamente le forze dell'ordine, di recarsi in caserma o in commissariato o di contattare il figlio Giuseppe Zazzara su Messanger. Da attenzionare particolarmente il quadrante Sud-Est, nei pressi dell'ospedale di Tor Vergata, ma non solo. Non si esclude che Nino possa essersi allontanato a piedi, o che possa aver preso i mezzi pubblici. I famigliari attendono eventuali segnalazioni di avvistamenti. La speranza è di ritrovarlo al più presto sano e salvo.