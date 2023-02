Niccolò Fabi aggiunge una data a Roma: il cantautore sarà al Teatro Romano di Ostia Antica Niccolò Fabi raddoppia i cobcerti a Roma e dopo quello dell’Auditorium Parco della Musica annuncia quello di chiusura del tour al Teatro Romano di Ostia Antica.

A cura di Redazione Roma

Niccolò Fabi (ph Simone Cecchetti)

Niccolò Fabi ha annunciato un nuovo concerto a Roma, bissando quello del 21 maggio che si terrà al'Auditorium Parco della Musica. Il cantautore romano, infatti, che sarà in giro per l'Italia con il suo "Meno per Meno tour" a partire da aprile, quando si esibirà nei principali teatri italiani, ha annunciato che chiuderà questa avventura con un concerto speciale che si terrà il 28 maggio al Teatro Romano di Ostia Antica – Roma con i biglietti che sono disponibili in prevendita nei circuiti di vendita e prevendita abituali. Fabi, quindi, raddoppia le date a casa sua, quella Roma dove era stato per presentare il suo ultimo album "Meno per meno".

Un album con cui Fabi festeggia i 25 anni di carriera e che ha la sua genesi nel concerto che l'artista ha tenuto lo scorso 2 ottobre all'Arena di Verona, grazie anche al lavoro assieme al Maestro Enrico Melozzi e l'Orchestra Notturna Clandestina che hanno riletto per l'occasione alcune delle sue canzoni più amate."Meno per meno£, però non è un album live quanto, piuttosto, un progetto discografico che vede un totale di 10 brani, con 6 canzoni già edite e "vestite per l’occasione dagli arrangiamenti orchestrali e 4 inedite nate grazie all’unione tra il mondo sonoro di Niccolò Fabi e quello dell’Orchestra diretta da Melozzi".

Insomma, un'occasione per permettere a chi non è stato al concerto di comprendere quale è stato il mood e di poter rivivere alcune canzoni in una veste diversa. A collaborare al disco anche il producer Yakamoto Kotzuga – uno dei giovani artisti italiani più ascoltati al mondo – che ha regalato un sound elettronico. Ecco tutte le date del “Meno per meno Tour”(organizzato da Magellano Concerti e prodotto da Ovest):