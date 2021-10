Neve nel Lazio: cadono i primi fiocchi bianchi sul Monte Terminillo Sul Terminillo a Pian De’ Valli nel Reatino stanotte è caduta la neve, si tratta dei primitimidi fiocchi della stagione a media quota. Complici le fredde temperature che si sono registrate in questi giorni, per una corrente di origine artica che ha fatto crollare le temperature anche nel Lazio e a Roma..

A cura di Alessia Rabbai

Neve nel Lazio, cadono i primi fiocchi sul Monte Terminillo, a Pian De' Valli. A pubblicare le suggestive immagini Terminillo Channel che ha diffuso un video dui social network. Immagini che fanno sognare gli amanti dell'inverno e delle piste da sci, nella speranza che si torni presto sugli impianti, ma anche coloro che amano osservare la neve dalla finestra sorseggiando una cioccolata calda e godendosi il tepore del caminetto. Ha nevicato stanotte, i fiocchi bianchi, leggerissimi, si sono adagiati sul caratteristico paese del Reatino, a media quota, a circa 1620 metri sul livello del mare. La neve è inoltre caduta in altre zone, come sul Monte Livata. Chiari segnali che la nuova stagione ha ormai preso piede, facendoci lasciare alle spalle le giornate settembrine ancora tiepide. Anche a Roma e nel Lazio, come nel resto d'Italia, negli scorsi giorni le temperature hanno subito un calo di diversi centigradi e scenderanno ancora in settimana, fino a massime previste che non supereranno i 15/16 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio dall'11 al 17 ottobre

La settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 ottobre si preannuncia all'insegna del tempo stabile e soleggiato o parzialmente nuvoloso, con valori in calo. Una corrente d'aria fredda di origine artica sta influenzando le temperature del nostro Paese, anche sulle regioni centrali e sul Lazio. È prevista neve in alcuni quadranti, ad alta e media quota. Nell'arco della settimana non dovrebbe piovere e il tempo dovrebbe mantenersi stabile fino al weekend di sabato e domenica.