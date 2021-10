Previsioni meteo Roma dall’11 al 17 ottobre: freddo intenso, crollo delle temperature Cielo poco nuvoloso o sereno, con qualche pioggia passeggera sono le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per la settimana che va da lunedì 11 a domenica 17 ottobre. Arriva il freddo intenso di origine artica anche sulle regioni centrali, che provocherà un calo delle temperature di diversi gradi.

A cura di Alessia Rabbai

Le previsioni del meteo a Roma dall'11 al 17 ottobre registrano cielo sereno o parzialmente nuvoloso, con freddo intenso e temperature in calo. Ad attenderci sarà una settimana all'insegna del tempo stabile e soleggiato, con valori però decisamente più consoni alla media stagionale, che non supereranno i 20 centigradi. Già ne abbiamo avuto un assaggio nei giorni scorsi, con una corrente d'aria fredda di orgine artica anche sulle regioni centrali e sul Lazio che, come annunciano gli esperti de IlMeteo.it, porterà neve in alcuni quadranti del nostro Paese. Oggi sono previste precipitazioni sparse sulla Capitale e sul resto del territorio della regione. Sul Lazio il quadro meterologico non dovrebbe subire particolari cambiamenti e il tempo dovrebbe restare bello anche nel corso del prossimo weekend.

Le previsioni del meteo Roma per domani, martedì 12 ottobre

Domani, martedì 12 ottobre, le previsioni del meteo a Roma regsitrano tempo bello e soleggiato. Il cielo sarà sereno e le precipitazioni assenti. Il vento soffierà da debole a moderato e le tenmperature nella Capitale oscilleranno tra 7 e 21 centigradi. Situazione analoga nel resto del territorio del Lazio, con cielo sereno ovunque e massime che si attesteranno sui 20 centigradi.

Le previsioni del meteo a Roma per sabato 16 e domenica 17 ottobre

le previsioni del meteo a Roma e nel Lazio per il weekend di sabato 16 e domenica 17 ottobre registrano cielo coperto, ma non dovrebbe piovere. Le temperature nella Capitale nel fine settimana oscilleranno tra minime di 5 e massime di 20 centigradi. Cielo coperto anche sul resto del territorio del Lazio, con massime in ulteriore calo che si attesteranno sui 15/16 centigradi. Per informazioni più dettagliate sarà necessario attendere i prossimi giorni.