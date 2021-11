Netturbino dell’Ama sorpreso a spacciare droga durante il turno di lavoro: sospeso dal servizio L’uomo sarà processato questa settimana per direttissima, rischia di perdere il posto di lavoro come netturbino dell’Ama.

A cura di Natascia Grbic

Un lavoratore in prova dell'Ama è stato sospeso dalla municipalizzata perché sorpreso a spacciare droga. Secondo quanto riportato da Il Messaggerol'uomo, che aveva appena iniziato a ottobre il suo periodo di prova, è stato fermato a Tor Pagnotta mentre spacciava proprio accanto al furgone dell'Ama. Secondo le prime informazioni, inoltre, sembra fosse in orario di lavoro quando è accaduto il fatto. La direzione delle risorse umana della municipalizzata ha avviato una contestazione disciplinare, l'uomo è stato al momento sospeso. Al termine di tutte le verifiche, se dovesse essere accertato che era effettivamente in servizio mentre stava vendendo droga, è molto probabile che venga licenziato.

Sorpreso a spacciare mentre lavora: in settimana il processo

Il lavoratore sarà processato in settimana per direttissima. Al termine dell'udienza, i fatti saranno più chiari e l'azienda deciderà come procedere nei suoi confronti. Se dovesse essere accertato che l'uomo spacciava mentre avrebbe dovuto pulire le strade, la sanzione potrebbe essere davvero molto seria, andando incontro al licenziamento. Se le accuse dovessero essere confermate, l'uomo rischia una pena molto severa, dai sei mesi ai quattro anni di carcere, a seconda dell'entità del fatto. Se la sua poi fosse un'attività ricorrente durante il turno di lavoro, non è dato sapere. Saranno gli inquirenti a fare luce sull'accaduto e a stabilire cosa sia realmente accaduto la sera che il lavoratore è stato fermato. Intanto la contestazione disciplinare e la sospensione sono partiti, e questo era inevitabile: bisogna ora vedere se l'uomo conserverà il posto di lavoro oppure no.