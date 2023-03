Nettuno, spari contro la porta di un boss della droga ai domiciliari: fermato un uomo Quattro colpi di pistola sono stati sparati contro l’abitazione di un pregiudicato a Nettuno, zona al centro di numerose inchieste per questioni legate al narcotraffico. L’ipotesi è che sia in corso una guerra tra bande.

A cura di Natascia Grbic

Immagine di repertorio

Quattro colpi di pistola sparati contro la porta di casa di un pregiudicato ai domiciliari. Questo quanto accaduto sabato mattina a Nettuno, nel quartiere di Cretarossa. Obiettivo dell'intimidazione, uno dei boss della malavita locale, noto soprattutto per spacciare crack.

Il suo nome era salito alla ribalta delle cronache nel 2021 quando aveva costretto un ragazzo a camminare nudo sul lungomare di Anzio con un collare. Un'umiliazione pubblica, che gli era stata inflitta perché era stato sorpreso a rubare nell'auto del boss. Insieme alla fidanzata il ragazzo era stato picchiato e minacciato, con tanto di video pubblicato su Instagram per metterlo alla gogna.

Sull'intimidazione indagano i carabinieri. A chiamarli sono stati i residenti della zona, che hanno sentito chiaramente almeno quattro spari. Nessuno però, avrebbe visto l'autore del gesto, che è riuscito a dileguarsi subito dopo. Nella stessa giornata i militari hanno fermato una persona a bordo di un'auto rubata, con all'interno una pistola. L'ipotesi è che si tratti della stessa persona che la mattina ha sparato contro l'abitazione del pregiudicato: accertamenti sono in corso per verificare che l'arma corrispondi e che si tratti proprio di lui.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, né la vittima né la persona fermata avrebbero detto nulla ai carabinieri, che indagano sul caso con il massimo riserbo. Non è escluso che nel territorio di Nettuno, già al centro di inchieste e retate per questioni relative al narcotraffico, sia in corso una guerra tra gruppi criminali, di cui l'avvertimento di sabato è solo un tassello del puzzle.