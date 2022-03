Nettuno, sicari bussano alla porta e sparano a un uomo e a suo figlio di 16 anni: il ragazzo è grave In particolare il ragazzo è stato colpito alla testa e al torace e per questo è stato trasferito d’urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma.

A cura di Enrico Tata

Spari a Nettuno, litorale a sud di Roma. Un uomo e suo figlio di 16 anni sono rimasti feriti da colpi di pistola. In particolare il ragazzo è stato colpito alla testa e al torace e per questo è stato trasferito d'urgenza in elicottero al Policlinico Gemelli di Roma. Stando a quanto si apprende, la sua prognosi rimane riservata.

Sul caso stando indagando i poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato di Anzio. Secondo le prime ricostruzioni, due sicari avrebbero bussato alla porta, avrebbero sparato al 16enne e poi anche a suo padre.