Neonato morto al Pertini, il ministro della Salute: “Serve garantire sicurezza per bimbi e neomamme” Il ministro della Salute Orazio Schillaci torna ad esprimersi su quanto accaduto al Pertini: “Maggiore sicurezza per neomamme e bimbi, ma vanno assicurate condizioni di lavoro adeguate alle ostetriche e al personale sanitario”.

A cura di Beatrice Tominic

"Quanto accaduto all’ospedale Pertini ha fatto emergere problemi che possono riguardare molte altre donne: intendiamo affrontarle mettendo in atto tutte le misure necessarie a garantire piena sicurezza delle partorienti e dei bambini". Queste le parole del ministro della Salute Orazio Schillaci, che già qualche giorno fa ha chiesto una relazione dettagliata alla Regione Lazio per chiarire cosa è accaduto nell'ospedale romano dove l'8 gennaio scorso ha perso la vita un neonato mentre la mamma lo stava allattando. "Nel frattempo promuoviamo ogni intervento utile ad assicurare adeguate condizioni di lavoro alle ostetriche e al personale sanitario addetto ai reparti di ostetricia e ginecologia", ha aggiunto, come riporta il Corriere della Sera.

La famiglia sporgerà denuncia nei prossimi giorni

La famiglia della neomamma, tramite il suo avvocato, Alessandro Palombi, ha dichiarato a Fanpage.it che sporgerà denuncia nei prossimi giorni: "Poi sarà la Procura ad eseguire le indagini, qualora l'autopsia dovesse confermare quello che temiamo, cioè la morte del neonato per soffocamento".

Nel frattempo resta un'incognita sull'esistenza di un modulo di consenso per il rooming-in la pratica secondo la quale neomamme e bimbi restano insieme 24 ore du 24: "La questione del modulo deve essere ancora chiarita con la mia assistita – ha poi specificato – Lei non ricorda di aver firmato nulla, ma è ancora confusa per quanto accaduto".

Il racconto del papà: "È stata lasciata sola"

Secondo quanto ha raccontato il papà del piccolo, la donna sarebbe stata lasciata da sola: "Dopo 17 ore di travaglio era sfinita, ma le hanno subito portato il piccolo per l'allattamento: voleva solo riposare". Poi ha aggiunto: "Mio figlio stava bene, apparentemente era sano a tutti gli effetti. Ora aspettiamo di conoscere il risultato dell’autopsia".