Neonato di tre mesi in fin di vita da Lamezia Terme a Roma con un volo dell’Aeronautica Militare

Un volo dell’Aeronautica Militare ha trasportato un neonato da Lamezia terme a Roma. Il piccolo paziente era in fin di vita e aveva bisogno di cure specializzate.

Volo dell’Aeronautica Militare (Immagine di repertorio)

Era in fin di vita un neonato di tre mesi che è stato trasferito d'urgenza da Lamezia Terme a Roma con un volo dell'Aeronautica Militare. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 febbraio. Il piccolo paziente ha fatto un viaggio dall’ospedale Renato Dulbecco di Catanzaro al Policlinico Agostino Gemelli nella Capitale, per ricevere cure specialistiche. Ad occuparsi del trasferimento il jet G-650 dell’Aeronautica Militare. Il volo è decollato alle 15:40 dall’aeroporto di Lamezia Terme, in direzione Roma.

A bordo del volo militare genitori ed equipe medica

Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catanzaro, è stato effettuato da un equipaggio del 31° Stormo di Ciampino, reparto operativo dell’Aeronautica, che garantisce interventi urgenti 24 ore su 24, ogni giorno dell’anno. A bordo, insieme al neonato, c’erano i genitori e un’equipe medica composta da un medico e un infermiere, che hanno monitorato costantemente le condizioni del piccolo durante il viaggio.

Neonato atterrato a Ciampino e preso in carico dall'ambulanza

L’aereo è atterrato a Roma Ciampino intorno alle 16:40. Da lì, il personale sanitario a terra ha preso in carico il neonato e lo ha trasferito subito con l' ambulanza al Policlinico Gemelli, per ricevere le cure necessarie. Il trasporto è stato autorizzato e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, che gestisce le missioni urgenti su disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

L’Aeronautica Militare ha ribadito il proprio impegno nel garantire interventi rapidi e altamente specializzati a supporto della popolazione. Il 31° Stormo, con mezzi e competenze di altissimo livello, collabora costantemente con le prefetture e le strutture sanitarie per assicurare soccorsi tempestivi in situazioni critiche. Un intervento che ha unito professionalità, velocità e umanità, offrendo una speranza concreta a una famiglia in cerca di cure mediche specialistiche immediate per il bambino.