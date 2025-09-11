Neonato di quattro mesi si sente male a casa: morto in ospedale

Immagine di repertorio

Un neonato di quattro mesi è morto a Roma. Soccorso dal personale sanitario con l'ambulanza, era in arresto cardiocircolatorio ed è deceduto in ospedale. I drammatici fatti sono accaduti nella mattinata di oggi, giovedì 11 settembre, in zona Torre Maura, nella periferia Est della Capitale. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia Casilina, che hanno svolto gli accertamenti di rito e ascoltato i genitori, per ricostruire le ultime ore di vita del piccolo.

Il neonato era in arresto cardiocircolatorio

Secondo quanto ricostruito finora il neonato si è sentito male intorno alle ore 8.30 mentre era nella sua abitazione con i genitori. Una mattina come le altre, che è culminata in tragedia. I genitori hanno dato l'allarme, chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112, chiedendo l'intervento urgente di un'ambulanza. Sul posto ricevuta la segnalazione è giunto il personale sanitario. I paramedici hanno soccorso il neonato, per trasferirlo con urgenza in codice rosso all'ospedale Casilino. Il piccolo era in arresto cardiocircolatorio, dunque i paramedici hanno tentato a lungo di rianimarlo, purtroppo senza esito. Una corsa contro il tenpo a sirene spiegate che si è rivelata inutile. Il neonato è deceduto in ospedale, non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita.

Indagini in corso, non si esclude alcuna ipotesi

Dai primi esami esterni fatti sulla salma del neonato non risulterebbero segni di violenza, che potrebbero far pensare ad un delitto. La Procura della Repubblica di Roma ha aperto un'inchiesta, indagano i carabinieri. Sul corpo verrà disposta l'autopsia, per chiarire le cause del decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, servirà attendere i risultati degli esami autoptici, per avere un quadro completo della vicenda.