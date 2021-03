Omicidio colposo è il reato per il quale risultano indagati cinque medici dell'ospedale San Filippo Neri di Roma, per la morte di una neonata durante il parto. Sulla tragedia la Procura vuole vederci chiaro e ha aperto un'inchiesta, a seguito della denuncia sporta dai genitori. Come riporta Il Corriere della Sera, in un articolo a firma di Giulio De Santis, i fatti risalgono allo scorso 13 marzo, quando una venticinquenne al termine della gravidanza e in procinto di partorire, si è recata nel nosocomio romano per dare alla luce la sua bambina. Una gioia che aveva atteso per nove mesi, portandola dentro di sé, senza riscontrare, da quanto emerso finora, alcun problema durante la gestazione. Poi il dramma avvenuto in sala parto: la piccola non ce l'ha fatta ed è deceduta per complicanze non note. Gli inquirenti stanno passando al vaglio la posizione dei cinque professionisti, cinque medici presenti mentre la donna partoriva.

La procura accerterà eventuali negligenze da parte dei medici

Al momento sono pochissime le informazioni emerse e non è chiaro cosa abbia provocato la morte della neonata. Dagli esami ai quali si è sottoposta la mamma durante la gravidanza, pare non siano risultate anomalie e tutto è andato per il meglio, fino al momento del parto. Una morte sulla quale almeno per ora non ci sono spiegazioni. I genitori di Emma chiedono che emerga la verità su quanto accaduto alla propria bambina. Sulla salma della piccola la Procura ha disposto accertamenti, sarà compito del medico legale stabilire le cause del decesso. Ciò che vogliono capire gli inquirenti infatti è se la morte della bambina sia stata dovuta ad una tragica fatalità, se ci siano state delle criticità legate alla gravidanza o al parto o se sussistano negligenze ed eventuali responsabilità a carico dei medici indagati.