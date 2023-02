Neonata di tre mesi morta a Capena: soffriva di problemi respiratori, disposta l’autospsia È stata disposta l’autopsia sulla salma di una neonata di tre mesi, morta insieme alla madre e una sua amica a Capena. La piccola aveva problemi respiratori.

Una neonata di tre mesi è morta ieri nel Comune di Capena, in provincia di Roma. I fatti risalgono a venerdì 24 febbraio. La piccola da quanto si apprende soffriva di problemi respiratori fin dalla nascita. Non c'è alcuna ipotesi di reato, ma la Procura della Repubblica di Tivoli ha richiesto l'autopsia e si attendono i risultati del medico legale. Secondo quanto ricostruito finora la neonata si trovava insieme alla madre, una donna di trent'anni di nazionalità nigeriana, a casa di una sua connazionale in via Morlupo.

Ipotesi malore, soffriva di problemi respiratori

L'ipotesi è che la bimba abbia accusato un malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Capena e di Monterotondo, su segnalazione del 118. La salma della piccola è stata trasferita in obitorio all'Istituto di Medicina legale di Tor Vergata, dove sarà sottoposta ad autopsia. I militari dell'Arma hanno inviato un'informativa all'Autorità Giudiziaria di Tivoli per rendere noto l'accaduto e l'Autorità giudiziaria ha disposto gli esami autoptici. Ora si attendono i risultati.