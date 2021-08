Nell’orto tra i pomodori spunta una rigogliosa piantagione di marijuana Un romano di 42 anni è stato arrestato e dovrà rispondere con l’accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito una villetta e hanno trovato in totale 18 piante interrate di diverse dimensioni. Alcune di esse erano talmente alte che, contrariamente alle previsioni del proprietario, avevano raggiunto addirittura i due metri e mezzo di altezza.

A cura di Enrico Tata

Tra i pomodori spunta una rigogliosa piantagione di marijuana. Le piante erano talmente alte che superavano il muro di cinta di una villetta e sono state notate immediatamente, grazie alle caratteristiche foglie a sette punte, dai carabinieri impegnati in un servizio di perlustrazione nella zona periferica del comune di Trevignano Romano. Un romano di 42 anni è stato arrestato e dovrà rispondere con l'accusa di produzione e detenzione di sostanze stupefacenti. I militari hanno perquisito l'intera villetta e hanno trovato in totale 18 piante interrate di diverse dimensioni. Alcune di esse, come detto, erano talmente alte che, contrariamente alle previsioni del proprietario, avevano raggiunto addirittura i due metri e mezzo di altezza. Nel corso delle operazioni sono state ritrovate anche alcune dosi di hashish. Le piante sono state sequestrate e l'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con il rito direttissimo.

A Roma, invece, la polizia è intervenuta per aiutare una signora di 71 anni. La donna era caduta all'interno della vasca da bagno e, a causa di problemi di deambulazione, non riusciva ad uscirne. Allertati dalla figlia, preoccupata perché la madre non rispondeva al telefono da giorni, gli agenti hanno soccorso la donna presso il suo appartamento. In casa, però, c'era anche il figlio, che è stato arrestato perché in due vasetti aveva nascosto circa 44 grammi di marijuana e 117 grammi di hashish. Dentro alcuni cassetti sono stati trovati altri vasetti pieni di hashish e quattro panetti per un peso complessivo di circa un chilo. Per questo, come detto, l'uomo è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.