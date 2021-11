Nella stazione della Metro A di Roma c’era un piccolo magazzino della droga Due ragazzini sono stati scoperti mentre prendevano alcune dosi di hashish dal loro ingegnoso nascondiglio, che si trovava nell’intercapedine di una bocchetta dell’aerazione della stazione della metro A ‘Arco di Travertino’ di Roma. I due minorenni sono stati arrestati e accompagnati al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli.

A cura di Enrico Tata

Un piccolo magazzino della droga era nascosto all'interno del bocchettone di aerazione dei parcheggi della Metro A ‘Arco di Travertino' di Roma. Due ragazzini sono stati infatti scoperti mentre prendevano alcune dosi di hashish dal loro ingegnoso nascondiglio, che si trovava nell'intercapedine di una bocchetta dell'aerazione. I due minorenni sono stati arrestati e accompagnati al centro di prima accoglienza di via Virginia Agnelli. La droga ritrovata all'interno del nascondiglio segreto era divisa in vari involucri e c'era anche un bilancino di precisione per il confezionamento delle dosi.

Controlli straordinari nelle stazioni della Metro A

Sempre all'interno della stazione della Metro A ‘Arco di Travertino' gli agenti del commissariato Appio hanno visto tre donne girovagare senza mai andare verso i binari. Le tre hanno poi cominciato a seguire una cittadina cinese all'uscita della stazione e poi, in via Nocera Umbra, una delle tre ha scambiato un cenno d'intesa con le due complici e ha rubato il portafogli della signora contenuto nello zaino. Le tre, seguite a loro volta dagli agenti, sono state bloccate e arrestate con l'accusa di furto aggravato in concorso. Con loro avevano circa 400 euro in contanti, somma che è stata sequestrata dalle forze dell'ordine. R.A.M. 20 anni, B.M. 28 anni e S.A. 19 anni, sono le iniziali e le età delle tre ragazze arrestate. Altri controlli da parte delle forze dell'ordine sono stati effettuati nella stazione della Metro A ‘Furio Camillo'. I controlli, riferiscono i poliziotti, sono stati effettuati anche " grazie al prezioso ausilio del personale Security A.T.A.C. presente nella metro".