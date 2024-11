video suggerito

Nel Lazio otto donne uccise dall’inizio del 2024: migliaia i casi di maltrattamenti in famiglia Sono otto le donne uccise per mano di mariti, ex coniugi e fidanzati dall’inizio del 2024. E migliaia le chiamate al 1522, con altrettanti casi di maltrattamenti in famiglia sui tavoli della procura. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Natascia Grbic

Sono otto le donne uccise nel Lazio dall'inizio del 2024. Otto donne che hanno perso la vita in modo violento, per mano dei mariti o degli ex compagni, spesso al culmine di mesi o anni di vessazioni fisiche e psicologiche. Senza contare i numerosi casi di maltrattamenti in famiglia e stupro, con migliaia di casi all'attenzione della procura, come riportato da la Repubblica. Ma il sommerso, quelli non denunciati e che però si annidano in tantissime famiglie, sono molti di più.

Rosa D'Ascenzo, Nicoletta Zomparelli, Renée Amato, Li Xuemei, Cristiane Angelina Soares De Souza, Manuela Petrangeli, Anna Rita Morelli, Lucia Felici, Camelia Ion: questi i nomi delle donne uccise nel 2024. Rosa D'Ascenzo è stata la prima vittima di femminicidio nel 2024 in Italia: uccisa a Capodanno dal marito, che ha poi simulato un incidente domestico. Ai carabinieri ha dichiarato che la 70enne era caduta dalle scale, ma le ferite sul corpo raccontavano un'altra verità. Il 13 febbraio sono state uccise Nicoletta Zomparelli e Renée Amato per mano di Christian Sodano, maresciallo della Guardia di Finanza che voleva vendicarsi della sua ex fidanzata che lo aveva lasciato. Ha quindi ucciso la madre e la sorella, provando a uccidere anche Desyrée, che però è riuscita a fuggire. Un mese dopo è stata uccisa dal marito la 37enne Li Xuemei, accoltellata al culmine di una lite. Lui ha provato a fuggire, ma è stato arrestato poco dopo dalla polizia.

Cristiane Angelina Soares De Souza aveva 46 anni, ed è stata uccisa dal compagno a Ostia, dove abitavano. Manuela Petrangeli, invece, è stata uccisa dall'ex a colpi di fucile: l'uomo, Gianluca Molinaro, la perseguitava da tempo. Un passato violento, era stato denunciato anche dall'ex moglie per maltrattamenti. Ora è in carcere con l'accusa di omicidio volontario. Ad agosto altri due femminicidi: la 73enne Anna Rita Morelli, uccisa dal marito, e la 75enne Lucia Felici, anche lei uccisa dal coniuge. Camelia Ion, invece, è stata uccisa a fine ottobre dall'ex compagno, Lucian Tuduran: l'uomo aveva il braccialetto elettronico, ma dato che la vittima non aveva con sé il cellulare non è partito l'allarme che le avrebbe consentito di sapere dell'arrivo del 41enne.