Nel bosco in cerca di funghi, lo trovano morto con una ferita alla testa Sarebbe stato un malore improvviso ad uccidere il 77enne trovato morto nel bosco mentre cercava funghi. Cadendo si sarebbe procurato una ferita alla testa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Dramma nel bosco Faito a Ceccano, in provincia di Frosinone, dove un uomo è morto mentre cercava funghi. È successo nella mattinata di oggi, lunedì 30 settembre. Si tratta di un settantasettenne del posto, del quale non si avevano più notizie e i famigliari non riuscivano a mettersi in contatto con lui. Quando è stato trovato morto tra la vegentazione, è subito partita la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la segnalazione di un uomo a terra privo di sensi ed una ferita alla testa.

La ferita alla testa se l'è procurata cadendo

Sul posto ricevuta la richiesta d'intervento, è giunto il personale sanitario, che non ha purtroppo potuto fare nulla se non constatarne il decesso, e i carabinieri di competenza territoriale, che hanno svolto i primi accertamenti. L'ipotesi avanzata in un primo momento era che l'uomo fosse morto a seguito di una caduta. Ma dalle successive verifiche del medico legale è emerso che in realtà si è trattato di una morte per cause naturali: l'uomo è stato presumibilmente colto da un malore improvviso, mentre camminava da solo nel bosco in cerca di funghi, è caduto perdendo conoscenza e procurandosi in un secondo momento la ferita alla testa.

La salma riaffidata ai famigliari per i funerali

La salma è stata trasferita in obitorio e si trova a disposizione dell'Autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l'autopsia. I risultati degli esami autoptici serviranno a chiarire definitivamente le cause del decesso e a chiudere il quadro della vicenda. Terminate le verifiche del caso verrà riconsegnata ai famigliari per lo svolgimento dei funerali, per dargli l'ultimo saluto.