Nel 2020 sulle strade del Lazio sono morte 261 persone: oltre 13mila gli incidenti Secondo quanto riportato dai dati Istat, nel 2020 gli incidenti stradali sono diminuiti rispetto al 2019, ma è aumentata la gravità e l’indice di mortalità.

A cura di Natascia Grbic

Sono 261 le persone morte durante il 2020 nel Lazio a causa di incidenti stradali, 13.300 i sinistri totali, 17.833 le persone ferite. Questi i dati diffusi dall'Istat. Si tratta di numeri inferiori rispetto a quelli del 2019, ma superiori nella regione rispetto alla media nazionale, che ha fatto registrare un minor numero di incidenti. Rispetto al 2019, nel Lazio si sono verificati il 29,7% in meno di incidenti, l'11,5% in meno di vittime della strada e il 31,5% dei feriti. Questa flessione è dovuta al lockdown del 2020, che ha inevitabilmente portato a un minor numero di incidenti stradali e di decessi data la scarsissima circolazione sul territorio nazionale. Sempre secondo quanto emerge dai dati Istat, negli anni compresi tra il 2001 e il 2010 ci sono stati il 38,4% di decessi in meno sulle strade rispetto al decennio precedente, mentre tra il 2010 e il 2020 la percentuale è salita fino ad arrivare tra il 41,8% e il 42%. È però aumentato l'indice di mortalità nel Lazio ogni 100 incidenti, passando da 1,6 a 2 decessi.

Diminuiscono gli incidenti, ma ne aumenta la gravità

Sempre nel Lazio il 71,4% degli incidenti si verifica nelle aree urbane, ma se si considerano anche i comuni limitrofi questa percentuale sale all'82%. Come detto in precedenza, se i decessi in totale diminuiscono, aumenta però la gravità degli incidenti e gli indicatori statistici di mortalità e gravità rispetto al 2019, alzandosi di mezzo punto percentuale. Ma quali sono le maggiori cause di incidenti stradali? Secondo quanto riportato dall'Istat, sono la distrazione alla guida, il mancato rispetto delle regole di precedenza e della distanza di sicurezza tra le auto. Solo la guida distratta è la causa del 26,8% degli incidenti, mentre il mancato rispetto della distanza di sicurezza il 14,9%.