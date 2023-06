Negligenze portano a danni permanenti al neonato: tre medici condannati a risarcimento di 2 milioni Riconosciuti responsabili dai giudici, ora i medici dovranno risarcire l’Asl Roma 5 di oltre 2 milioni di euro, due terzi di quanto versato dall’azienda sanitaria alla famiglia del bambino a titolo di risarcimento.

A cura di Redazione Roma

Il giorno del parto ha riportato danni permanenti a causa di un errore medico, per questo la Corte di Conti ha condannato tre medici dell'Asl Roma 5, a risarcire l'ospedale con 2 milioni di euro. La decisione dei giudici è arrivata dopo che il tribunale ha stabilito che furono le negligenze dei sanitari a provocare l'inalazione di sostanze nocive da parte del nascituro.

I fatti risalgono all'8 giugno del 2007, ormai diciassette anni fa, e la famiglia è stata già risarcita dall'azienda sanitaria per oltre 3 milioni di euro per i danni subiti dal bambino. Un esborso di risorse rispetto la quale l'Asl ha deciso di chiedere conto direttamente ai tre medici, essendo stata acclarata in tribunale la loro responsabilità. Così la Corte di Conti ha riconosciuto circa due terzi della spesa ai tre medici: secondo una clausola del regolamento dell'azienda sanitaria, questa è tenuta a compartecipare di circa il 30% delle spese di risarcimento.

I fatti: il 7 giugno del 2007 una donna incinta si presenta in pronto soccorso per accertamenti. Viene dimessa, va tutto bene e viene invitata a tornare il giorno successivo per nuove verifiche sul procedere della gravidanza. Viene visitata due volte a distanza di un'ora e mezza, ma qualcosa non va come deve andare: il sacco amniotico si rompe e il feto inala sostanza nocive e i medici non riescono a stabilire cosa sia accaduto in tempo per intervenire. Una lentezza che è stata riconosciuta come una negligenza in sede di procedimento giudiziario come visto. Quando avviene il ricovero in terapia intensiva ormai è troppo tardi per evitare conseguenze.