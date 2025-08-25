La nave da crociera Msc è ripartita, risolto il guasto al motore: “Situazione tranquilla”

Msc Crociere ha spiegato che a bordo della nave in avaria al largo di Ponza da stamattina “la situazione è tranquilla, tutti i servizi a bordo sono operativi”. L’anomalia al motore è stata risolta nel primo pomeriggio, la nave è ripartita, diretta al porto di Napoli.

Una delle imbarcazioni della Guardia Costiera accorse per la Msc Crociere

La nave da crociera Msc è ripartita intorno alle ore 15.30. I tecnici hanno risolto l'avaria e l'imbarcazione è diretta al porto di Napoli, dove farà tappa per poi proseguire il viaggio. Attualmente viaggia ad una velocità di 14 nodi.

Msc Crociere: "Situazione tranquilla, a bordo tutti i servizi sono operativi"

"La situazione è tranquilla, tutti i servizi a bordo sono operativi e i tecnici sono al lavoro per risolvere al più presto l'anomalia". Msc Crociere contattata da Fanpage.it è intervenuta sull'avaria che ha registrato la nave Msc MSC World Europa, che oggi è rimasta ferma per ore al largo di Ponza. "L'imbarcazione ha riscontrato un problema tecnico, che ha comportato un ritardo nell’arrivo al porto di Napoli" spiegano da Msc Crociere. La Compagnia chiarisce che "la situazione è tranquilla, tutti i servizi a bordo restano pienamente operativi e non ci sono questioni legate alla sicurezza".

Sulla nave ci sono oltre 8500 persone tra passeggeri ed equipaggio, nessuno è rimasto ferito né ha riscontrato alcun problema per il disservizio che c'è stato. Msc nelle scorse ore ha informato che "i tecnici hanno lavorato sulla nave per risolvere l'anomalia nel minor tempo possibile". Gli ospiti spiagano "sono stati informati della situazione. I sistemi operativi come aria condizionata e altro sono regolarmente funzionanti e i passeggeri sono impegnati nelle varie attività come da programma. Si stanno godendo la permanenza e il mare".

Risolto il problema elettrico al motore

In supporto alla nave da crociera sono intervenute delle imbarcazioni della Guardia Costiera. "I nostri operatori – continua Msc – sono in contatto continuo con la Guardia Costiera che monitora la nave". L'imbarcazione è partita ieri sera da Genova ed era diretta a Napoli, da dove sarebbe poi ripartita verso Palermo. Si è fermata per un problema di natura elettrica al motore ad otto miglia nautiche al largo di Ponza, che è stato risolto.

Ora si attende che la nave arrivi al porto di Napoli. Ai passeggeri che sarebbero dovuti salire a bordo poco fa è stato comunicato di non presentarsi al porto prima delle indicazioni ufficiali a causa dei ritardi. Alle operazioni di supporto a Msc crociere hanno partecipato due rimorchiatori della Guardia Costiera e un elicottero, che ha sorvolato il tratto di mare.