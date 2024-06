Nancy Brilli aspetta un taxi che non arriva, sui social ironizza: “Sarà colpa dei pellegrini” Lasciata a piedi ancora una volta dai taxi, Nancy Brilli si fa accompagnare ad un evento da un amico. Ma sui social si sfoga e ironizza: “. Ma ‘ndo annamo. Sarà colpa dei pellegrini…” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Beatrice Tominic

13 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nancy Brilli nel video pubblicato su Instagram.

"Non immaginavamo di essere così poco regali da non avere diritto ad un taxi – dice ridendo guardando la videocamera Nancy Brilli – E invece abbiamo diritto ad un accompagnamento anche migliore miei cari". Fra l'ironia e il fastidio, l'attrice romana si è sfogata sui social dopo che non è riuscita a trovare un taxi che la potesse trasportare ad un evento nella capitale.

Nancy Brilli: "Taxi a Roma non ce ne sono". E trova una soluzione

"Taxi a Roma non ce ne sono. Quindi lui, proprietario del bar, un nostro amico, una persona buonissima, ci sta accompagnando ad una festa all'ambasciata britannica – dice ringraziandolo – Noi vogliamo andare, fare. Ma ‘ndo annamo. Guarda che è. Sarà colpa dei pellegrini…", aggiunge poi, forse immaginando la situazione della città dopo dicembre, quando Roma sarà in pieno Giubileo.

A salvare lei e la sua amica e a farle arrivare in tempo alla festa, come nelle fiabe, il passaggio offerto da un amico. Su un'automobile qualsiasi invece che su una zucca trasformata in carrozza. E, nel frattempo, sopra al video ha inserito la scritta "Gomblottopellegrino". Uno sfogo ironico che, però, getta luce sulla difficoltà di riuscire a reperire un taxi in questo periodo nella Capitale.

Taxi introvabili a Roma: i precedenti

Non è la prima volta che l'attrice romana segnala i problemi con i taxi avuti nella capitale. Lo scorso settembre aveva documentato la sua "passeggiata forzata" per le vie della città a causa di un ritardo nel servizio. Si è tolta i tacchi ed ha continuato a camminare in pantofole. "Si tratta di una situazione disastrosa – aveva dichiarato all'epoca – Mi è capitato che non rispondessero, che si rifiutassero di portarmi nel luogo richiesto o che, alla richiesta di portarmi a Piazza di Spagna, mi chiedessero: Piazza di Spagna dove? Vicino a cosa?".

Un esempio più recente, invece, quello di Alessandro Cecchi Paone. "Il taxi è vuoto ma io non la faccio salire, mi dispiace perché parla male dei taxi. Vada a piedi!".