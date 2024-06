Tassista si rifiuta di far salire Alessandro Cecchi Paone: “Parli male di noi, vai a piedi” Alessandro Cecchi Paone ha fatto un esposto tramite il Codacons per la vicenda di un tassista, che si è rifiutato di farlo salire in taxi. Ecco com’è andata, Fanpage.it ha parlato con il giornalista e divulgatore tv. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Alessia Rabbai

Alessandro Cecchi Paone è stato lasciato a piedi da un tassista a Roma. L'episodio è avvenuto a Campo de' Fiori. Contattato da Fanpage.it il giornalista e divulgatore televisivo ha raccontato quanto accaduto quando ha alzato la mano per chiedere una corsa e il conducente non lo ha fatto salire. "Ero uscito da casa di Emma Bonino a Roma, avevamo registrato l'appello al voto come candidati insieme alle Europee, che verrà pubblicato domani. Sono sceso in strada e stavo per chiamare come sempre faccio una centrale taxi collegata anche ad Uber. Ho infatti fatto un accordo a Roma e Milano e Napoli ciò mi consente di prendere circa sei corse al giorno con un'attesa di soli pochi minuti".

"Il tassista mi ha detto non ti faccio salire"

"In quel momento a Campo de' Fiori ho visto passare un taxi vuoto e ho alzato la mano per fermarlo, come si fa nelle grandi città come New York, Parigi e Londra. Il tassista si è fermato, effettivamente dentro non c'erano clienti, ma mi ha detto: il taxi è vuoto ma io non la faccio salire, mi dispiace perché parla male dei taxi. Vada a piedi!". Cecchi Paone gli ha risposto: "Va benissimo, Uber vi massacrerà". Cecchi Paone ha chiarito: "Non sono ce l'ho con i tassisti ma sono contro le corporazioni, le società e i mercati chiusi. Comunque il tassista non avrebbe dovuto discriminarmi per una mia posizione. Alla fine ho chiamato un altro taxi e sono arrivato a destinazione a Milano, per proseguire la mia campagna elettorale". È stato il tassista stesso a rendere pubblico il video. Cecchi Paone ha poi fatto un esposto tramite il Codacons alla polizia locale, Procura della Repubblica e Campidoglio.

Patanè: "Fatto gravissimo, il tassista verrà punito"

Su quanto accaduto ad Alessandro Cecchi Paone è intervenuto l'assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè: "Questo è un fatto gravissimo che costituisce il cosiddetto rifiuto di corsa – ha detto Patanè all'agenzia Dire – Se i fatti saranno accertati e se il dottor Cecchi Paone vorrà segnalare il fatto al dipartimento Mobilità Sostenibile e Trasporti di Roma Capitale, indicando o la targa o il numero di licenza del tassista che si è reso protagonista di una violazione così palese della legge e del regolamento, questo sarà punito con le sanzioni previste che arrivano alla sospensione della licenza. Ci scusiamo a nome di Roma Capitale per l'accaduto convinti che il ruolo del servizio pubblico debba essere garantito sempre e a tutti a prescindere dai liberi convincimenti di ciascun cittadino".