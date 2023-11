Musei in Musica 2023 a Roma: il programmi con gli eventi, le aperture straordinarie e i biglietti Una notte al museo per ascoltare la musica pagando il biglietto un solo euro: questo è quanto previsto per la sera di sabato 25 novembre 2023 dai musei civici di Roma.

A cura di Beatrice Tominic

L'appuntamento con Musei in Musica, in uno scatto dalle edizioni passate.

Musei aperti per concerti ed esibizioni musicali nella serata di sabato 25 novembre 2023. Porte aperte pagando un solo euro di ingresso nei musei civici della capitale, ma anche all'interno di alcuni spazi privati: questo è quanto previsto dall'iniziativa dei Musei in Musica nella capitale. L'ingresso, previsto dalle 20 alle 2, in numerosi casi ultimo ingresso alle 23.30, permette a visitatori e visitatrici di godere di una location che, generalmente, resta aperta soltanto nell'orario diurno. A questa atmosfera magica della sera, si aggiungono anche le esibizioni. Per scegliere il luogo e l'evento ideale, sul sito dei Musei in Comune di Roma è possibile visionare il programma completo.

I musei aperti a Roma sabato 25 novembre 2023

Sono oltre 50 gli spazi che aprono le loro porte nella serata di sabato. Moltissimi i musei civici, ma anche altri spazi privati e non solo, come il Museo Ebraico di Roma, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, il Palazzo del Vittoriano VIVE e il Parco Archeologico del Colosseo. E, ancora, l'Acquario Romano e l'Auditorium Parco della Musica.

Fra i musei civici che aprono le loro porte alle iniziativa di questa sera, invece, sono:

Musei Capitolini,

Museo dell’Ara Pacis,

Mercati di Traiano – Musei dei Fori Imperiali,

Museo di Roma,

Centrale Montemartini,

Galleria d’Arte Moderna,

Museo di Roma in Trastevere,

Musei di Villa Torlonia (Casino Nobile, Casina delle Civette, Casino dei Principi, Serra Moresca),

Museo Civico di Zoologia,

Museo Napoleonico,

Museo Pietro Canonica,

Museo delle Mura,

Museo Carlo Bilotti,

Museo di scultura antica Giovanni Barracco,

Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina,

Museo di Casal de’ Pazzi,

Il Planetario.

Gli altri eventi in programma sabato a Roma

Quali sono gli eventi in programma questo sabato, 25 novembre, organizzati negli oltre 50 spazi aperti la sera? Non soltanto concerti. Per la sera di sabato sono organizzati eventi di ogni genere. Entrando nel museo in orario serale, si può non soltanto assistere ai concerti allestiti per la rassegna dei Musei in Musica, ma ovviamente anche visitare la collezione permanente che ospita ed eventuali mostre in programma. In alcuni casi, alle esibizioni canore e strumentali, si affiancano appuntamenti di altra natura artistica. È il caso della poesia alla Galleria di Arte Moderna per Slam! Il Novecento o Son rimasto così, senza fiato! ospitato ai Musei Capitolini, dove alla musica si affaccia un viaggio multimediale.

Come funziona Musei in musica: i prezzi e i biglietti

Come anticipato, l'appuntamento di sabato 25 novembre è a partire dalle 20 fino alle 2 (o alla mezzanotte, in alcuni casi). A parte alcune eccezioni, come nel caso del Planetario, che partecipa all'iniziativa con ingresso con bigliettazione ordinaria e prevendita obbligatoria, l'ingresso nella maggior parte dei musei avviene al prezzo di un euro. Nel caso dei musei civici, nello specifico, le persone che possiedono la tessera Mic possono entrare gratuitamente. Attenzione, però: qualora interessati ad uno specifico evento o di uno spazio preciso, è meglio controllare sul programma le condizioni di ingresso. In alcuni casi, infatti, è richiesta la prenotazione per poter partecipare.

