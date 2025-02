Musei gratis a Roma domenica 2 febbraio 2025: quali visitare e che mostre vedere

video suggerito

A cura di Alessia Rabbai

Musei Capitolini.

Domenica 2 febbraio 2025 è la seconda domenica dell'anno per l'iniziativa "Domenica al Museo". L'ingresso è gratuito per tutti nei siti del Sistema Musei di Roma Capitale e in alcune aree archeologiche della città. L’iniziativa è promossa da Roma Capitale, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali. L'accesso è disponibile compatibilmente con la capienza dei siti, la prenotazione obbligatoria solo per i gruppi al contact center di Roma Capitale 060608 (ore 9-19). Tutte le informazioni e gli aggiornamenti sono disponibili e sui canali del Sistema Musei di Roma Capitale e della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Musei gratis domenica 2 febbraio 2025: quali visitare e che mostre vedere

Parco Archeologico del Celio, con il Museo della Forma Urbis

Area Sacra di Largo Argentina

Area archeologica del Circo Massimo

Villa di Massenzio

Musei Capitolini

Mercati di Traiano – Museo dei Fori Imperiali

Museo dell’Ara Pacis

Centrale Montemartin

Museo di Roma

Museo di Roma in Trastevere

Galleria d’Arte Moderna

Musei di Villa Torlonia (Casina delle Civette, Casino Nobile, Serra Moresca)

Museo Civico di Zoologia

Le mostre ospitate nei musei civici aperti gratuitamente domenica 2 febbraio 2025

Il 2 febbraio in occasione della prima domenica del mese è possbile visitare ad ingresso gratuito sia le collezioni permanenti che le esposizioni temporanee di:

Musei Capitolini (piazza del Campidoglio 1) con "Tiziano, Lotto, Crivelli e Guercino. Capolavori della Pinacoteca di Ancona";

Palazzo dei Conservatori: Agrippa Iulius Caesar, l'erede ripudiato. Un nuovo ritratto di Agrippa Postumo, figlio adottivo di Augusto

Palazzo Clementino: I Colori dell’Antico. Marmi Santarelli ai Musei Capitolini

Villa Caffarelli, l’imponente ricostruzione in dimensioni reali del Colosso di Costantino;

Museo di Roma in Trastevere: L'albero del poeta. La quercia del Tasso al Gianicolo; Roma ChilometroZero; Testimoni di una guerra – Memoria grafica della Rivoluzione Messicana;

Musei di Villa Torlonia: sale del Casino dei Principi Titina Maselli nel centenario della nascita;

Casina delle Civette: Niki Berlinguer. La signora degli arazzi;

Galleria d’Arte Moderna: mostra Estetica della deformazione. Protagonisti dell'Espressionismo Italiano; À jour. Laura VdB Facchini; “La poesia ti guarda". Omaggio al Gruppo 70 (1963-2023); L'allieva di danza di Venanzo Crocetti. Il ritorno.

Museo Carlo Bilotti, Aranciera di Villa Borghese: mostra Sandro Visca – Fracturae;

Museo Napoleonico: Carolina e Ferdinando. E non sempre seguendo il dopo al prima.

Tutte le mostre non gratuite nonostante la domenica al museo il 2 febbraio 2025

Franco Fontana. Retrospective al Museo dell'Ara Pacis: lungotevere in Augusta angolo via Tomacelli;

Roma pittrice. Le artiste a Roma tra il XVI e XIX secolo al Museo di Roma: Piazza San Pantaleo, 10 e Piazza Navona, 2;

Rifugio antiaereo e bunker di Villa Torlonia: Casino Nobile, Via Nomentana 70;

Circo Maximo Experience;

Spettacoli del Planetario.