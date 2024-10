video suggerito

Muore per strada all’uscita del McDonald’s, i clienti continuano a mangiare come se nulla fosse Un’anziana è morta in strada per un malore dopo aver fatto colazione al McDonald’s di via Annibaliano a Roma. Il corpo è stato portato all’obitorio dopo alcune ore, nell’indifferenza dei passanti e dei clienti del fast food. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Muore per strada davanti all'ingresso del McDonald's, ma i clienti del fast food continuano a mangiare come se nulla fosse. E il corpo resta a terra per ore. Nella tarda mattinata di ieri, giovedì 17 ottobre, nel quartiere Africano di Roma, un'anziana ha avuto un malore e si è improvvisamente accasciata in terra. Stando a quanto ricostruito la signora si sarebbe sentita male subito dopo essere uscita dal McDonald's di piazza Annibaliano. I tentativi di rianimazione da parte dei sanitari del 118 si sono rivelati inutili.

Sul posto sono arrivati anche i carabinieri e hanno circoscritto l'area, ma il trasferimento della salma è avvenuto soltanto intorno alle 16, dopo ore in cui il corpo della donna è rimasto per terra, davanti al fast food, coperto da un telo.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, la donna era uscita di casa da qualche minuto. Si è sentita male davanti al McDonald's di via Annibaliano, con i clienti che, dopo un primo momento di confusione, hanno proseguito a mangiare seduti ai tavolini del fast food. Secondo alcuni testimoni, l'anziana e la sua badante erano entrate nel fast food per fare colazione e all'uscita la donna si è sentita male.

Il McDonald's è rimasto aperto e all'ora di pranzo era pieno come sempre, con decine di clienti che hanno continuato a consumare i pasti, con la salma della donna senza vita, nascosta dalla coperta termica lasciata dal 118. I carabinieri hanno tentato di proteggere il cadavere dagli sguardi dei passanti, ma il corpo è stato trasportato all'obitorio soltanto intorno alle 16 del pomeriggio.