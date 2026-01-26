roma
video suggerito
video suggerito

Muore investito da un treno a Civitavecchia: rallentamenti di un’ora sulla linea Roma-Pisa

Una persona è stata investita nei pressi della stazione di Civitavecchia ed è morta sul colpo: tragedia sulla Grosseto-Roma, rallentamenti sulla linea ferroviaria.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Beatrice Tominic
2 CONDIVISIONI
Foto di repertorio.
Foto di repertorio.

Tragedia sulla linea ferroviaria Roma- Pisa a a Civitavecchia, dove una persona è stata investita da un treno nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. L'incidente è avvenuto verso le ore 17.45 in prossimità della stazione di Civitavecchia. Sono stati immediatamente allertate le autorità che sono arrivate immediatamente sul posto per svolgere gli accertamenti del caso: i controlli a seguito dell'investimento sono ancora in corso e la circolazione sulla tratta che collega la Capitale a Pisa sono ancora rallentati.

La tragedia alla stazione di Civitavecchia: cosa è successo

Come anticipato, l'incidente è avvenuto verso le ore 17.45 nei pressi della stazione di Civitavecchia, quando una persone è stata investita da un treno lungo la tratta che collega Roma a Grosseto. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso la persona investita, ma non c'è stato niente da fare. I soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso. 

Sul posto, oltre a loro, sono arrivati anche i vigili del fuoco che si stanno adoperando per la messa in sicurezza dell'area interessata e gli agenti della Polizia ferroviaria che si sono messi al lavoro per svolgere i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Nel frattempo sono stati chiusi al traffico ferroviario due binari della stazione.

Leggi anche
Tragedia in metro A, uomo muore investito da un treno: chiuso il tratto da Colli Albani ad Anagnina

Caos treni: rallentamenti fino a un'ora

Una volta appreso quanto accaduto, i soccorritori hanno raggiunto il luogo della tragedia. La circolazione inizialmente è stata sospesa in prossimità di Civitavecchia per l’investimento di una persona da parte di un treno. A poco più di un'ora dall'accaduto, i convogli stanno riprendendo a viaggiare, ma la circolazione ferroviaria appare ancora fortemente rallentata. Secondo quanto previsto da Trenitalia, fra gli effetti sulla mobilità ferroviaria figurano rallentamenti valutati fino a 60 minuti di ritardo.

Incidente in stazione, treni in tilt

Come riportato dagli avvisi di Trenitalia, dopo l'incidente molti treni hanno riportati disagi e ritardi. In particolare, quelli Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, mentre quelli Regionali, oltre ai ritardi, possono subire limitazioni di percorso.

Fra i primi, però, c'è un treno Alta Velocità in particolare che è direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Si tratta del FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:09)

Articolo in aggiornamento

Attualità
Cronaca
Trasporti
2 CONDIVISIONI
Immagine
Femminicidio
Federica Torzullo
I genitori di Carlomagno non erano sospettati di aver aiutato né coperto il femminicidio
Il legale di Carlomagno dopo la morte dei genitori: "Ho cercato di farlo riflettere"
Indagini per istigazione al suicidio sui genitori di Carlomagno. Famiglia Torzullo: "Priorità nostro nipote"
L'avvocato del bambino: "Anche chi commette i crimini peggiori ha diritto alla difesa"
Carlomagno disperato per la morte dei genitori: "Ma non è pentito di aver ucciso la moglie"
Anguillara dopo il doppio suicidio: "È un dramma nel dramma"
Carlomagno sorvegliato a vista dopo il suicidio dei genitori, l'avvocato: "Anche loro vittime"
Basta usare i figli per giustificare i femminicidi: la favola del padre amorevole e assassino non esiste Margherita Carlini
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views