Muore investito da un treno a Civitavecchia: rallentamenti di un’ora sulla linea Roma-Pisa

Una persona è stata investita nei pressi della stazione di Civitavecchia ed è morta sul colpo: tragedia sulla Grosseto-Roma, rallentamenti sulla linea ferroviaria.

Tragedia sulla linea ferroviaria Roma- Pisa a a Civitavecchia, dove una persona è stata investita da un treno nel tardo pomeriggio di oggi, lunedì 26 gennaio 2026. L'incidente è avvenuto verso le ore 17.45 in prossimità della stazione di Civitavecchia. Sono stati immediatamente allertate le autorità che sono arrivate immediatamente sul posto per svolgere gli accertamenti del caso: i controlli a seguito dell'investimento sono ancora in corso e la circolazione sulla tratta che collega la Capitale a Pisa sono ancora rallentati.

La tragedia alla stazione di Civitavecchia: cosa è successo

Come anticipato, l'incidente è avvenuto verso le ore 17.45 nei pressi della stazione di Civitavecchia, quando una persone è stata investita da un treno lungo la tratta che collega Roma a Grosseto. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono precipitati verso la persona investita, ma non c'è stato niente da fare. I soccorritori sono stati costretti a dichiararne il decesso.

Sul posto, oltre a loro, sono arrivati anche i vigili del fuoco che si stanno adoperando per la messa in sicurezza dell'area interessata e gli agenti della Polizia ferroviaria che si sono messi al lavoro per svolgere i rilievi necessari per chiarire l'esatta dinamica dei fatti. Nel frattempo sono stati chiusi al traffico ferroviario due binari della stazione.

Caos treni: rallentamenti fino a un'ora

Una volta appreso quanto accaduto, i soccorritori hanno raggiunto il luogo della tragedia. La circolazione inizialmente è stata sospesa in prossimità di Civitavecchia per l’investimento di una persona da parte di un treno. A poco più di un'ora dall'accaduto, i convogli stanno riprendendo a viaggiare, ma la circolazione ferroviaria appare ancora fortemente rallentata. Secondo quanto previsto da Trenitalia, fra gli effetti sulla mobilità ferroviaria figurano rallentamenti valutati fino a 60 minuti di ritardo.

Incidente in stazione, treni in tilt

Come riportato dagli avvisi di Trenitalia, dopo l'incidente molti treni hanno riportati disagi e ritardi. In particolare, quelli Alta Velocità, Intercity e Regionali possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti, mentre quelli Regionali, oltre ai ritardi, possono subire limitazioni di percorso.

Fra i primi, però, c'è un treno Alta Velocità in particolare che è direttamente coinvolto con un maggior tempo di percorrenza superiore a 60 minuti. Si tratta del FB 8626 Roma Termini (16:57) – Genova Piazza Principe (22:09)

