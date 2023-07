Muore a 16 anni Alessia Corrente, promessa della Lazio Nuoto paralimpica La ragazza si è spenta dopo una lunga malattia. “È un giorno di estate freddo e senza sole, è un arrivederci di dolore e di ingiustizia”, l’ultimo saluto dell’Istituto frequentato dalla ragazza affidato a Facebook.

A cura di Teresa Fallavollita

Si è spenta a soli 16 anni Alessia Corrente, una delle più promettenti atlete della Lazio Nuoto paralimpica. La ragazza originaria di Marino è venuta a mancare dopo una lunga malattia.

“Ci ha lasciati una delle atlete più forti del settore giovanile. Le più sentite condoglianze e un forte, fortissimo abbraccio alla famiglia da tutto il mondo della Lazio Nuoto”, il commento sul profilo Facebook della società nella quale la giovane gareggiava.

Uno straziante, ultimo saluto anche da parte della scuola frequentata da Alessia, l’Istituto di Istruzione Superiore ‘Amari-Mercuri’: “È un giorno di estate freddo e senza sole quello in cui salutiamo per sempre una nostra allieva. Non è il saluto allegro che riserviamo agli studenti che vediamo entrare bambini e lasciarci adulti. È un arrivederci di dolore e di ingiustizia, per cui, anche chi è abituato a spiegare come noi, non trova ragioni”.