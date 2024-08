Contromano sulla Tangenziale Est, il video del motorino che sfreccia sotto il balcone di Fantozzi In un video pubblicato sulla pagina Instagram Welcome to Favelas si vede un motorino che sfreccia contromano lungo la Tangenziale Est. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Roma Fanpage.it

A cura di Enrico Tata

Frame dal video di Welcome to Favelas

Un motorino ha sfrecciato contromano lungo la Tangenziale Est a Roma. Il video è stato pubblicato dalla pagina Instagram Welcome to Favelas. Le immagini sono state caricate intorno all'ora di pranzo di lunedì 19 agosto, ma il fatto, stando all'orario della videocamera, è avvenuto lo scorso 17 agosto.

Il tratto della Tangenziale in questione è l'imbocco dalla via Prenestina, dove si affaccia il palazzo diventato celebre in una scena di Fantozzi, quando il ragioniere tentò di salire sull'autobus al volo gettandosi dal balconcino della sua abitazione.

Ebbene proprio in corrispondenza del balconcino un uomo ha ripreso (con una telecamera montata evidentemente sul suo casco) un altro motociclista mentre percorreva la Tangenziale contromano. Ricordiamo che a partire dal 16 agosto il tratto sopraelevato della Tangenziale est in direzione Salaria è di nuovo aperto al traffico. La strada era stata chiusa a partire dallo scorso 23 luglio per i lavori giubilari di riqualificazione.