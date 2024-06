Moto si scontra con un’auto sulla Salaria, morto il centauro 35enne Marco Caruso

video suggerito

È morto Marco Caruso, il giovane di 35 anni rimasto coinvolto nell'incidente stradale avvenuto sabato mattina scorso sulla via Salaria all'altezza di Cotilia, in provincia di Rieti. Il ragazzo, che era uscito per una gita in moto insieme ad altre persone, è deceduto all'ospedale di Rieti poche ore dopo lo scontro. Le ferite riportate nell'impatto tra la sua moto e una Nissan Qashqai erano troppo gravi e per lui non c'è stato nulla da fare. Nonostante gli sforzi dei medici, che hanno fatto di tutto per salvargli la vita, Caruso è spirato poco dopo.

Sull'incidente indaga la Polizia Stradale di Rieti. Sul posto erano arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco, ma nulla hanno potuto fare per il ragazzo, morto nonostante la tempestività dei soccorsi. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la moto guidata da Marco Caruso ha impattato con la fiancata della macchina dal lato del passeggero. Tremendo lo scontro, con il 35enne caduto a terra e sbalzato a diversi metri di distanza sull'asfalto. Il giovane ha riportato traumi fatali alla testa: le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate ai soccorritori del 118 intervenuti sul posto, e si sono poi aggravate nel corso delle ore, nonostante fosse stato sottoposto a una delicata operazione per ridurre i traumi riportati.

Entrambi i mezzi sono stati sequestrati, mentre indagini sono in corso per attribuire eventuali responsabilità. Molto probabilmente sarà aperto un fascicolo per omicidio stradale, e sarà ascoltato anche il conducente della Nissan, oltre ai testimoni che hanno assistito all'impatto tra i due mezzi.