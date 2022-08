Moto si schianta su un’ambulanza con a bordo una donna in codice rosso: grave centauro L’incidente è avvenuto ieri sera a Latina. L’ambulanza stava trasportando una donna colta da emorragia cerebrale quando si è scontrata con la moto.

A cura di Natascia Grbic

Una moto si è schiantata contro un'ambulanza che trasportava una donna in codice rosso all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. È accaduto ieri sera, domenica 21 agosto, verso le 20, tra via Verdi e via Bonaparte. Il centauro è stato soccorso immediatamente da un medico e da un infermiere, mentre l'ambulanza è corsa verso il pronto soccorso con la donna ancora a bordo.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l'autista dell'ambulanza ha raccontato agli agenti della Squadra volante della polizia di essere arrivato all'incrocio, di aver rallentato, e di essere passato, come da prassi. Ma mentre stava passando ha visto la moto che arrivava a velocità sostenuta. Lui non ha fatto in tempo a spostarsi e la moto non ha fatto in tempo a frenare, ed è carambola sul mezzo.

Il centauro che stava viaggiando sulla moto è caduto violentemente a terra, riportando ferite gravi su tutto il corpo. Immediatamente soccorso da un infermiere e un medico, è stato portato anche lui al Santa Maria Goretti per essere medicato. Non dovrebbe essere in pericolo di vita, anche se le condizioni sono serie.

Non appena il centauro è stato soccorso dal personale sanitario, l'ambulanza con a bordo la donna ferita è scattata d'urgenza verso l'ospedale. La donna a bordo, infatti, aveva un'emorragia cerebrale in corso e aveva bisogno di assistenza medica il prima possibile.

Sull'incidente stradale indaga la polizia. Accertamenti sono in corso per verificare eventuali responsabilità. Anche il centauro, quando le sue condizioni lo permetteranno, sarà sentito dalla polizia, in modo da fornire la sua versione dell'accaduto.