Mostra Munch a Roma 2025: date, biglietti e le 100 opere a Palazzo Bonaparte Al via martedì 11 febbraio fino al 2 giugno 2025 la mostra su Eduard Munch ospitata a Palazzo Bonaparte, a piazza Venezia. Quali opere sono esposte e come fare per acquistare i biglietti.

A cura di Beatrice Tominic

Dettaglio del quadro. Edward Munch, The Girls on the Bridge, 1927 – olio su tela – 100,5×90 cm, Photo Halvor Bjørngård © Munchmuseet

Al via domani, 11 febbraio 2025 la mostra su Eduard Munch ospitata a Palazzo Bonaparte, nel cuore di Roma a piazza Venezia. Un appuntamento importante per la capitale che ospita, nella prima metà dell'anno, ben 100 opere provenienti dal Munch Museum di Oslo, dove si trova la maggior parte dei lavori dell'artista norvegese, fra cui le varie versioni del suo più noto capolavoro: l'Urlo.

Un ritorno molto atteso quello dell'artista a Roma: l'ultima mostra sul genio norvegese risale a venti anni fa. Il pittore rientra a Roma in una nuova veste, molto più in grande: mai tante opere sono state raggruppate in una sola esposizione dell'artista fino ad ora. La retrospettiva, visitabile fino al 2 giugno 2025, gode del patrocinio della Reale Ambasciata di Norvegia a Roma, in collaborazione con il Museo Munch di Oslo.

I prezzi dei biglietti per la mostra di Eduard Munch a Roma

Esistono diverse tipologie di biglietti con i rispettivi prezzi, molte riduzioni previste per particolari fasce di popolazione. Il titolo d'ingresso, a cui si aggiunge 1,50 euro sui diritti di agenzia, è acquistabile online a 19,50 euro per l'intero a data fissa, a 23, 50 euro nel caso di biglietto open con validità dal giorno successivo a quello di acquisto fino al 18 maggio 2025 e non occorrerà comunicare preventivamente il giorno e l'orario di visita. Esiste anche la possibilità di acquistare un biglietto ridotto: per ricevere lo sconto sul prezzo intero del biglietto, i titoli che danno diritto alle riduzioni dovranno essere mostrati tassativamente in biglietteria. La riduzione di prezzo varia in base alla categoria di popolazione che ne richiede l'acquisto.

Hanno diritto ad un biglietto ridotto a 18,50 euro:

over 70 anni compiuti (con documento);

ragazzi da 11 a 18 anni non compiuti;

persone con disabilità;

appartenenti alle forze dell’ordine;

giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti);

possessori Card Arthemisia;

possessori biglietto delle mostre in corso di Arthemisia.

Hanno diritto ad un biglietto ridotto di 17,50 euro:

dipendenti e agenti Assicurazioni Generali;

clienti Assicurazioni Generali in possesso di Dem nominali;

azionisti.

A queste riduzioni si aggiunge anche il ridotto per studenti universitari a 15,50 euro il martedì; il ridotto speciale a 10,50 euro per guide abilitate che non accompagnano un gruppo e il ridotto a 9,50 euro per bimbe e bimbi da 4 a 11 anni non compiuti. In alcuni casi, inoltre, è possibile ricevere l'ingresso omaggio (biglietto consegnato direttamente alla cassa; non prenotabile) per bambini fino a 4 anni non compiutisoci ICOM (con tessera); accompagnatore per persone disabili; possessori di coupon di invito; possessori di Vip Card Arthemisia; giornalisti con regolare tessera dell’Ordine Nazionale (professionisti, praticanti, pubblicisti in servizio previa richiesta di accredito da parte della Redazione all’indirizzo press@arthemisia.it).

Edward Munch, Death in the sickroom, 1893 – olio su tela – 134,5×160 cm, Photo © Munchmuseet

Mostra di Eduard Munch a Roma, le opere esposte a Palazzo Bonaparte

Alla sua morte, avvenuta ad 83 anni nel 1944, non avendo eredi a cui lasciare il suo patrimonio, Eduard Munch ha donato tutte le sue opere alla città di Oslo. Alcune si trovano alla Galleria Nazionale di Oslo. La maggior parte, invece, fra cui alcuni degli autoritratti più celebri, ma anche l'Urlo e la maggior parte delle tante versioni di esso, si trovano nel Munch Museum, museo che domina lo skyline della capitale della Norvegia, fra i più grandi al mondo dedicati ad un solo artista. È proprio dal Munch Museum che arrivano le 100 opere in mostra a Roma per i prossimi cinque mesi.

Edward Munch, The Girls on the Bridge, 1927 – olio su tela – 100,5×90 cm, Photo Halvor Bjørngård © Munchmuseet

La mostra è curata da Patricia G. Berman, una delle più grandi studiose al mondo del pittore, e racconta l'universo dell'artista in maniera completa. Nel corso delle 100 opere viene presentato l'animo umano del pittore e la sua produzione artistica. Fra le opere più conosciute esposte in mostra a Palazzo Bonaparte, è possibile vedere ad una delle versioni litografiche custodite a Oslo de L’Urlo (1895); La morte di Marat (1907); Notte stellata (1922–1929); Le ragazze sul ponte (1927); Malinconia (1900–1901) e Danza sulla spiaggia (1904).