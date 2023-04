Morto sul lavoro operaio di 65 anni: è caduto da un impalcatura in una villetta a Marcellina L’incidente mortale in provincia di Roma in una villetta alla Marcellina. Per l’operaio di 65 anni purtroppo non c’è stato nulla da fare: caduto da un’impalcatura è morto sul colpo.

A cura di Redazione Roma

Immagine di repertorio

Ancora un morto sul lavoro, questa volta nell'hinterland Est di Roma, ancora una volta in un cantiere edile. Erano circa le 14.00 di oggi – martedì 4 aprile – quando in un cantiere di ristrutturazione di una villetta a Marcellina, ha perso la vita in un incidente mortale un operaio edile di sessantacinque anni. Da quanto si apprende l'uomo si trovava su un'impalcatura esterna quando ha perso l'equilibrio cadendo da tre metri di altezza.

Nonostante l'altezza relativamente bassa, la caduta gli è stata fatale. L'uomo è morto sul colpo, inutili i tentativi di soccorso del persale del 118 giunto sul posto: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri della stazione di Marcellina e di Tivoli, che hanno eseguito i rilievi e ascoltato i colleghi presenti.

Il magistrato di turno, giunto sul luogo dell'incidente ha aperto un fascicolo sulla morte dell'operaio, mentre dell'episodio è stato informato l'ispettorato del lavoro dell'Asl Roma 5, che naturalmente dovrà verificare se fossero o meno rispettate le condizioni di sicurezza e se l'operaio morto fosse impiegato regolarmente.

L'edilizia, soprattutto a Roma e provincia, si conferma il settore economico dove più diffusi sono gli incidenti sul lavoro soprattutto quelli mortali, nonostante l'aumento dei controlli dell'ispettorato in questi mesi. L'aumento di morti cosiddette bianche e incidenti nei cantieri è andato di pari passo con l'aumento degli interventi connessi ai bonus edilizi. Non solo perché sono maggiori i cantieri in opera, ma anche per il coinvolgimento di ditte "esplose" con i boom poco attrezzate o improvvisate, più attente alla necessità di aggiudicarsi in fretta nuove gare con offerte spesso al ribasso che alla sicurezza e ai diritti.