Morto Pietro Rossetti, gestore dello storico forno di Centocelle I funerali di Pietro Rossetti verranno celebrati l’8 luglio nella chiesa di Sant’Ireneo in via dei Castani. Centocelle è in lutto per la morte del gestore dello storico forno in via degli Olivi.

A cura di Alessia Rabbai

Pietro Rossetti

Lutto a Centocelle per la scomparsa di Pietro Rossetti, il gestore dello storico forno supermercato del quartiere. Il funerale sarà celebrato venerdì 8 luglio dalle ore 10.30, presso la chiesa parrocchiale di Sant'Ireneo in via dei Castani. Poi il feretro, come fa sapere la famiglia, verrà portato a Cascia, luogo al quale era molto legato. A dare la notizia della sua scomparsa stamattina è stato il fratello Alfonso, socio dell'attività di via degli Olivi, fondata dai genitori Alfredo e Fernanda: "Lunedì pomeriggio è mancato mio fratello Pietro, non spetta a me tesserne le lodi di lavoratore infaticabile e padre esemplare, bastano le testimonianze di affetto e stima che stiamo ricevendo con tutti i mezzi – scrive in un post pubblicato sulla pagina Facebook del panificio supermercato Rossetti – Ci mancherà e so che mancherà a molti di voi. Lascia un vuoto che nulla e nessuno potrà mai colmare. Ma andremo avanti, anche e soprattutto per onorare la sua memoria come merita".

I messaggi di cordoglio per Pietro Rossetti

La notizia della scomparsa di Pietro Rossetti si è diffusa in breve tempo. Amici, conoscenti e clienti del negozio, che è un'istituzione del quartiere, si sono stretti attorno alla famiglia. Sono tantissimi i messaggi di cordoglio che i parenti hanno ricevuto, in attesa delle esequie, per dargli l'ultimo saluto. In molti lo ricordano con affetto e stima, per i suoi aneddoti e i momenti spensierati di vita vissuta, tra una pizzetta calda e profumata e l'altra, dal 1956. "Ciao Pietro – scrive Enrico tra i commenti – persona di grande generosità, lavoratore infaticabile, amico sempre disponibile, come tutti voi famigliari del resto, sempre con il sorriso. Vi abbraccio forte".