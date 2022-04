Morto per colpa di un aneurisma cerebrale Simone Massarut, giovane musicista di Velletri Simone, bassista, era un musicista molto conosciuto nella zona dei Castelli Romani. Ha vissuto a Velletri per anni e solo di recente si era trasferito ad Aprilia insieme alla compagna.

A cura di Enrico Tata

Simone Massarut, 33 anni, era ricoverato da qualche giorno in ospedale, dopo essersi sentito male improvvisamente. È morto nelle scorse ore, probabilmente, riporta il quotidiano locale ‘Il Mamilio' per un aneurisma cerebrale. Simone, bassista, era un musicista molto conosciuto nella zona dei Castelli Romani. Ha vissuto a Velletri per anni e solo di recente si era trasferito ad Aprilia insieme alla compagna. A Velletri, dov'è nato e cresciuto, ha frequentato il liceo scientifico Landi.

Tantissimi sono i messaggi pubblicati su Facebook per ricordare il ragazzo. Scrive Niccolò, produttore musicale: "Ti voglio ricordare stretto alla musica. Non c’è un tempo giusto o ingiusto; so che è stato intenso. Ciao Simone". E ancora, scrive Marco: "Ogni parola è superflua… Continua a suonare lassù Simó". "Anche per un guerriero la forza per vincere non basta, a volte il destino può essere breve e crudele.Buon viaggio amico mio, mi mancherai..e salutami il comparone", le parole di Yuri, che suonava con lui. Scrive infine Graziano Cedroni dei Big Cedars, un gruppo che ha partecipato due anni fa a Italia's got talent: "Ogni parola risulterebbe inutile e superflua.

Che la terra ti sia lieve. Ciao Simo".