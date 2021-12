Morto Padre Claudio Santoro: il ricordo della comunità della sua parrocchia a Torpignattara Nella giornata di ieri è morto Padre Claudio Santoro, parroco a Torpignattara che ha dedicato una vita intera ad aiutare i giovani e gli ultimi: il ricordo e il dolore della sua comunità.

A cura di Beatrice Tominic

Nella giornata di ieri, 22 dicembre, è morto Padre Claudio Santoro, il parroco dell'Oratorio di Torpignattara, in zona Pigneto: i funerali sono previsti per domani, 24 dicembre, alle ore 11, nella chiesa parrocchiale di S.Barnaba Apostolo in via Maggi 2, poco distante dalla via Casilina. Nel 1993, dopo 9 anni di esperienza, Padre Claudio e alcuni suoi collaboratori hanno dato vita all'Associazione Casa Famiglia Lodovico Pavoni con lo scopo di aiutare ragazzi e adolescenti ad inserirsi nell'ambiente scolastico e nel mondo del tempo libero, contrastare la dispersione scolastica, garantire un sostegno economico e morale alle famiglie in difficoltà soprattutto per quanto riguarda i giovani "a rischio devianza" o extracomunitari con difficoltà ad integrarsi nel tessuto socioculturale del quartiere. "Questi giovani li voglio aiutare io personalmente, il mio obiettivo è quello di farli crescere con dei valori", diceva Padre Claudio.

I ricordi e il dolore della comunità di Padre Claudio

Per il suo impegno dedicato ai giovani e agli ultimi in tutti questi anni, sono numerosissimi i ricordi condivisi in queste ore sui social network da utenti appartenenti alla sua comunità e non solo. "Hai dedicato una vita intera agli ultimi, aiutando con ogni mezzo possibile i dimenticati, i poveri, i disagiati, senza chiedergli mai nulla in cambio. Men che meno la “patente di cattolico”, cosa che faceva impazzire i tuoi superiori. Lo hai fatto semplicemente, solo con il sacrificio e il duro lavoro, credendo che fosse la cosa giusta. Di più: eri convinto che fosse la tua missione da svolgere qui. Ti hanno spesso definito ribelle, fastidioso, riluttante ad ogni autorità e per questo sempre litigioso con chi comanda… ma per le migliaia di bisognosi con cui hai avuto a che fare sei sempre stato uno straordinario prete di strada: un esempio di coerenza che rimarrà nel cuore di tutti", scrive uno di loro, condividendo su Facebook una foto in cui Don Claudio appare senza gli abiti da parroco, ma con quelli necessari al suo lavoro di, lo abbiamo letto, "prete di strada". "Vogliamo ricordarlo così: tra i suoi ragazzi", dicono alcuni, mentre altri ammettono che, con la morte di Padre Claudio, scompare anche un pezzo della loro infanzia.