Morto Maurizio Pucci, ex assessore Pd al Campidoglio, dirigente Ama e uomo dei Giubilei di Roma È scomparso all’età di 69 anni Maurizio Pucci, ex assessore Pd, dirigente ad interim di Ama e coordinatore del Giubileo 2000 e 2025.

A cura di Alessia Rabbai

Maurizio Pucci

È morto Maurizio Pucci, scomparso a l'età di sessantanove anni dopo una lunga malattia. Pucci negli anni della sua carriera professionale nell'ambito dell'amministrazione ha ricoperto diversi ruoli: è stato assessore Pd al Campidoglio, incaricato ai Lavori Pubblici dal 2014 al 2015 nella giunta dell'ex sindaco Ignazio Marino; direttore generale ad interim di Ama Spa dal 2021 al 2022 dell'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti in città.

Gualtieri lo aveva nominato coordinatore del Giubileo 2025

Il sindaco Roberto Gualtieri lo aveva scelto come suo stretto collaboratore per l'organizzazione del Giubileo 2025, nominato coordinatore funzionale per i servizi di accoglienza legati all'Anno Santo. Un incarico che Pucci aveva già ricoperto per il Giubileo 2000, quando Roma era sotto alla guida di Francesco Rutelli. La notizia della sua scomparsa si è diffusa nelle scorse ore, in tanti si sono stretti alla famiglia di Pucci, con messaggi di cordoglio, stima e affetto.

I messaggi di cordoglio

"Maurizio è stato un ottimista, un tenace, un generoso fino all'ingenuità. Mi è stato amico per quarant'anni – ha scritto su Facebook Goffredo Bettini in un lungo messaggio che lo ricorda – L'ho sempre trovato al mio fianco. Leale come pochi, ma mai accasato ad una corrente. Tanto meno la mia, che non ho mai promosso. Piuttosto a disposizione senza esitazioni del Pd, delle istituzioni, delle aziende di cui è stato dirigente. Era dotato di una forte intelligenza politica e anche di una cultura autodidatta, ma a largo raggio".