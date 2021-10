Morto Massimo Pradella, direttore d’orchestra Rai e staffetta partigiana alla Garbatella

Il maestro Massimo Pradella si è spento all’età di 96 anni. Era presidente onorario dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia. Arrivato a Roma nel 1940 con la famiglia di origine ebraica, in fuga dalle leggi razziali si unì alla Resistenza. Alla Garbatella, come staffetta partigiana, mise in salvo molti ebrei. Dopo la guerra, la brillante carriera da direttore dell’orchestra sinfonica della Rai.