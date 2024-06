video suggerito

Morto Enrico Colapicchioni, chi è la vittima del terribile incidente avvenuto oggi sul Raccordo Anulare La vittima del tragico incidente avvenuto nella notte di oggi sul Grande Raccordo Anulare di Roma è il 54enne Enrico Colapicchioni. La sua autocisterna si è scontrata con un'automobile guidata da un 21enne per cause ancora da accertare.

A cura di Enrico Tata

La vittima del drammatico incidente avvenuto nella notte di oggi sul Grande Raccordo Anulare è il 54enne Enrico Colapicchioni. L'uomo stava guidando un'autocisterna in direzione di via Aurelia quando, all'altezza dello svincolo per via della Pisana, si è schiantato contro un'automobile per cause ancora da accertare. L'uomo è praticamente morto sul colpo. I vigili del fuoco lo hanno soccorso ed estratto dalle lamiere dell'abitacolo, ma per il 54enne non c'è stato niente da fare.

Chi era Enrico Colapicchioni

Appassionato e tifosissimo della Roma, si occupava di trasporto carburante. Lo ricorda così un amico, su Facebook: "Stupenda persona, sempre col sorriso, portavi serenità negli impianti. Sempre disponibile e con un gran cuore. Addio, amico mio".

Grave il 21enne al volante dell'automobile

Sono gravi anche le condizioni del conducente dell'automobile, un ragazzo di 21 anni. Quest'ultimo è stato soccorso e accompagnato d'urgenza in ospedale. La sua prognosi è tuttora riservata.

Indagini in corso per ricostruire dinamica e responsabilità

Sulle cause dell'impatto sta indagando la polizia stradale e, secondo le prime ricostruzioni, i due mezzi stavano procedendo nello stesso senso di marcia. Sia l'autocisterna che l'automobile sono state sequestrate e nelle prossime ore verranno eseguiti accertamenti. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi.

Pesanti le ripercussioni sul traffico del Gra

A causa dell'incidente, ha informato la polizia stradale, si registra "traffico intenso per incidente tra fuoristrada e cisterna a Roma su GRA km 57+700 carreggiata interna. Traffico deviato su Via del mare con grosse ripercussioni su Grande Raccordo Anulare e SS148 Pontina per Roma".