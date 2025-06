video suggerito

Morto dopo dieci giorni di agonia il 45enne accoltellato da un anziano: si chiamava Massimiliano Abruzzese Dopo dieci giorni di agonia è morto il 45enne accoltellato in piazza per un debito di meno di 100 euro. Ad aggredirlo un anziano di 80 anni. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Beatrice Tominic

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Non ce l'ha fatta il quarantacinquenne aggredito e accoltellato in piazza venerdì 30 maggio a Cisterna di Latina. Massimiliano Abruzzese era stato aggredito in pieno giorno, nel corso della mattinata di venerdì 30 maggio, in piazza Amedeo di Savoia, nel cuore di Cisterna. Ad accoltellarlo, per un debito inferiore ai 100 euro, un uomo di 80 anni già rintracciato e trasferito in carcere, con l'accusa di tentato omicidio. Dopo la morte del quarantacinquenne, la sua posizione potrebbe essere destinata ad aggravarsi.

La morte del quarantacinquenne a Cisterna di Latina

Non appena scattato l'allarme sul luogo dell'accoltellamento sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Cisterna insieme ai colleghi della polizia di Stato e, naturalmente, gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118. Sono loro che si sono precipitati immediatamente verso il quarantacinquenne, gli hanno prestato le prime cure e lo hanno trasportato d'urgenza verso il pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina.

Non appena arrivato, l'uomo è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico, a seguito del quale è stato trasferito nel Reparto di Rianimazione. Dal suo arrivo è sempre rimasto in costante osservazione dell'equipe medica ed è stato sottoposto a diverse tac, dopo che gli erano stati riscontrati alcuni problemi all'intestino. Nonostante i tentativi di medici e infermieri, il quarantacinquenne non ce l'ha fatta. Dopo dieci giorni di agonia, è morto, ancora in ospedale, come riporta Latina Oggi.eu.

Leggi anche Accoltella in piazza un 45enne per un debito di 80 euro: ottantenne in carcere per tentato omicidio

Cosa è successo in piazza a Cisterna di Latina: l'accoltellamento

I fatti, come anticipato, risalgono alla giornata di venerdì 30 maggio 2025 e sono avvenuti in una delle piazze centrali di Cisterna di Latina, in piazza Amedeo di Savoia, in provincia del capoluogo pontino. I due si sono incontrati nel corso della mattinata. Fra loro è presto scattata una discussione: la causa della lite sarebbe stata da rintracciare in un debito di 80 euro.

In breve tempo, la situazione è degenerata. Il quarantacinquenne ha colpito l'anziano in faccia con uno schiaffo. L'ottantenne sarebbe caduto a terra. Una volta rialzato, però, era pronto a reagire. Ha estratto un coltello e ha colpito l'altro, raggiungendolo all'addome e al collo.

L'arresto dell'ottantenne e il trasferimento in carcere

Mentre gli operatori sanitari trasportavano d'urgenza il quarantacinquenne in ospedale, sul posto gli agenti iniziavano le indagini del caso. Acquisite le videocamere di videosorveglianza, in breve tempo sono riusciti ad identificare l'ottantenne, a rintracciarlo e ad arrestarlo con l'accusa di tentato omicidio.

L'ottantenne nei giorni scorsi è comparso davanti al gip del tribunale di Latina dove, al termine dell'udienza di convalida, è stato trasferito nel carcere di Latina con l'accusa di tentato omicidio.