Accoltella in piazza un 45enne per un debito di 80 euro: ottantenne in carcere per tentato omicidio Paura in piazza a Cisterna di Latina dove un uomo di 80 anni ha accoltellato un 45enne per un debito di neanche 100 euro. Accusato di tentato omicidio, dopo l'interrogato resta in carcere.

A cura di Beatrice Tominic

Immagine di repertorio

La lite in piazza. Poi uno schiaffo all'ottantenne che ha reagito estraendo un coltello e usandolo per ferire il quarantacinquenne, suo conoscente. Le coltellate sono state diverse, tutte sferrate fra l'addome e il collo dell'uomo. Sul posto sono arrivati gli agenti che, visionando le telecamere di sicurezza, sono riusciti a risalire all'identità dell'aggressore che è stato portato in carcere. Dopo l'interrogatorio, è stata confermata la misura cautelare in carcere.

Accoltella un uomo di 45 anni per strada: cosa è successo

I fatti sono avvenuti nella mattinata di venerdì scorso, in piazza Amedeo di Savoia a Cisterna di Latina. L'ottantenne e il quarantacinquenne si trovavano lì insieme, quando fra loro è scattata una discussione. Secondo quanto hanno poi ricostruito gli inquirenti, la causa della lite sarebbe da rintracciare in un presunto debito di 80 euro. In breve tempo, però, la lite è degenerata. Il quarantacinquenne ha colpito per primo l'anziano. Gli ha dato uno schiaffo e lo ha fatto cadere a terra. Una volta rialzato, però, l'ottantenne ha reagito. Ha estratto il coltello e lo ha sferrato contro il quarantacinquenne, colpendolo fra l'addome e il collo.

Come sta il 45enne accoltellato

Non appena accoltellato, il quarantacinquenne è stato trasferito al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Goretti di Latina. Non appena arrivato, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico e poi è stato trasferito nel reparto di Rianimazione. Le sue condizioni sono ancora critiche e il paziente resta sotto costante osservazione dell'equipe medica che, a causa di problemi insorti all'intestino, è stato sottoposto a diverse tac.

Le indagini e l'arresto dell'80enne

Sul posto, non appena scattato l'allarme, sono arrivati gli agenti della polizia locale e i colleghi della polizia di Stato che hanno ricostruito l'accaduto, grazie anche alle immagini riprese dalle telecamere di sicurezza, e hanno fatto scattare immediatamente le indagini.

Gli agenti in breve tempo sono riusciti a risalire all'ottantenne e poche ore dopo lo hanno arrestato con l'accusa di tentato omicidio. Nella mattina di ieri, come riporta la testata Latina Oggi.eu, l'ottantenne è comparso davanti al gip del tribunale di Latina. Al termine dell'udienza di convalida, è stata confermata la misura cautelare in carcere, nella casa circondariale di Latina, dove l'anziano è stato trasferito già lo scorso venerdì.