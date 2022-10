Morto Angelo ‘Ciccio’ Nizzo, storico pr del Gilda e re delle notti romane: “Era un pezzo di storia” Si è spento Angelo ‘Ciccio’ Nizzo, grande animatore delle notti romane e personaggio molto conosciuto nella capitale. Solo lui decideva chi entrava nel suo ‘vippaio’.

A cura di Natascia Grbic

È morto Angelo ‘Ciccio' Nizzo, storico pr delle notti romane e re indiscusso dei privé o ‘vippaio', come gli piaceva chiamarli. Anima del Gilda e del Gilda on the Beach, dell'Alien, del Much More, era uno dei personaggi più conosciuti nei locali della ‘movida' anni '90. Tante le persone che in queste ore lo stanno piangendo e ricordando. Amico di moltissimi vip e personaggi del mondo dello spettacolo, ha lasciato un'impronta indelebile nella vita notturna della capitale. Secondo le prime informazioni, Nizzo era malato da tempo.

"Caro Angelo Ciccio Nizzo , personaggio unico e inconfondibile con quel look un po' gipsy, il tuo codino, i baffoni, orecchini e cappelli che amavi tanto, la tua pazienza, gentilezza e pacatezza in mezzo a tanti matti scalmanati che eravamo, giovani, belli e nottambuli che a dormire manco a calci ci andavamo – ricorda su Facebook la giornalista e opinionista Gabriella Sassone – Alien, Gilda, Gilda on the Beach, Much More, Bar della Pace… quanti compleanni, quante feste, quante nottate insieme. Ti dedico questa foto di Giancarlo Sirolesi: io, te e il Divino Otelma che ci coinvolgeva in uno dei suoi riti. È appesa sullo specchio della mia camera da letto da anni. E ci resterà per sempre. In tuo ricordo e delle nostre tante notti passate insieme sul trono nel tuo vippaio di cui sei sempre stato il re, tra un flash, una chiacchiera, una bevuta, un'intervista".

Angelo Nizzo organizzava le notti romane nelle discoteche più famose della capitale: indimenticabili le sue serate, ma soprattutto la sua personalità fuori dal comune, che tanti oggi ricordano con piacere. "Eri l'unico organizzatore di eventi più amato delle notte romane, quello più carismatico, di garbo, leale, educato, rispettoso e fantasioso… amavi davvero accogliere tutti a braccia aperte", scrive Elisabetta Viaggi. "Un pezzo di storia è volato via".