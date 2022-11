Morto a 72 anni l’ex sindaco di Ardea Mario Savarese, il M5s: “Porteremo avanti le sue battaglie” Mario Savarese, ex sindaco di Ardea, è morto domenica 22 novembre all’età di 72 anni. Primo cittadino fino a giugno 2022, da tempo combatteva contro una malattia.

A cura di Natascia Grbic

È morto ieri Mario Savarese, l'ex sindaco di Ardea. L'uomo, eletto nel 2017 con il Movimento 5 Stelle e primo cittadino fino al 2022, aveva 72 anni: da qualche mese combatteva contro una malattia, che non gli ha lasciato scampo. Il 22 dicembre avrebbe compiuto 73 anni. Cordoglio tra gli amici, i famigliari, e nel mondo della politica. Sono tantissimi i messaggi di stima che si stanno susseguendo nelle ultime ore sui social, e che ricordano Savarese come un uomo onesto e gentile, un primo cittadino sempre attento ai bisogni della comunità che era chiamato a rappresentare.

"Una notizia che non avremmo voluto mai leggere – il messaggio del Movimento 5 Stelle del Lazio – Mario Savarese ci ha lasciati ieri notte all’età di 72 anni: già sindaco M5S di Ardea, è stato sempre in prima linea a difesa della legalità, dell’ambiente, dei più fragili. Sta a noi ora portare avanti anche in sua memoria, queste importanti battaglie".

Mario Savarese era stato eletto sindaco di Ardea nel 2017 con il 62,8% dei voti. Ha governato il comune fino al 2022, quando è stato eletto sindaco Maurizio Cremonini, con il 51,56% delle preferenze.

"Forse, testimone proprio di quanto sia importante la cura del nostro ambiente, la sorte mi riserva un triste momento. Vi abbraccio un ad uno. Non molliamo, mai", le parole scritte sui social a maggio, spiegando il suo allontanamento dalla politica proprio prima delle elezioni. Savarese non era sceso in dettagli, preferendo tenere per sé il momento delicato che stava vivendo.

I funerali di Mario Savarese si svolgeranno domani nella chiesa San Lorenzo Martire alle ore 10:00, a largo San Lorenzo 20, a Tor San Lorenzo.