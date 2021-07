Alberto Tarallo, produttore della Ares Film ed ex compagno dello sceneggiatore Teodosio Losito, è stato ascoltato oggi dal pubblico ministero nell'ambito dell'inchiesta sulla morte di Losito, trovato impiccato nella sua villa di Zagarolo l'8 gennaio 2019. Nei giorni scorsi gli inquirenti hanno acquisito diversi documenti presso l'abitazione a Zagarolo di Tarallo, indagato per istigazione al suicidio: l'obiettivo della Procura di Roma è verificare quale siano state le circostanze che hanno portato al suicidio dello sceneggiatore, e verificare la veridicità delle dichiarazioni rese da Adua Del Vesco (nome d'arte di Rosalinda Cannavò) e Massimiliano Morra durante la trasmissione del Grande Fratello. Tarallo, che dichiara di aver nulla a che vedere con il suicidio del suo compagno, ha respinto le accuse dei due attori al mittente. Saranno ora gli inquirenti a stabilire se nelle parole di Cannavò e Morra ci sia un fondo di verità, o se le loro siano accuse infondate.

Le dichiarazioni di Del Vesco e Morra al GfVip

Al centro delle indagini della Procura di Roma, le parole di Adua Del Vesco e Massimiliano Morra al Grande Fratello. I due hanno parlato davanti le telecamere del suicidio di un certo Teo (molto probabilmente Losito) provocato da una presunta setta operante nel mondo dello spettacolo e guidata da un certo ‘Lucifero'. Questo ‘Lucifero' avrebbe reso la loro vita impossibile, ricattandoli e facendogli fare cose che non volevano. Dopo aver ascoltato queste frasi, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio per fare luce sulla vicenda e chiarire se Losito si sia tolto la vita per motivi strettamene personali o scatenati da altri. Finora sono stati ascoltati dal pm Gabriel Garko, Adua Del Vesco, Eva Grimaldi, Nancy Brilli, Giuliana De Sio e Barbara D’Urso.