Anche l'attrice Giuliana De Sio è stata ascoltata dai pm nell'ambito delle indagini sulla morte del produttore Tv Teodosio Losito. De Sio ha lavorato con la casa di produzione di Losito per alcune fiction come ‘L'onore e il Rispetto' e ‘Il bello delle donne' ed è stata ascoltata come persona informata sui fatti. Nelle scorse settimane il pm Carlo Villani, titolare del fascicolo aperto per istigazione al suicidio, ha già ascoltato altri vip: Adua del Vesco, Massimiliano Morra, Eva Grimaldi e Gabriel Garco.

Le indagini sulla morte di Teodosio Losito

Losito si è tolto la vita a gennaio del 2019. L'inchiesta della procura di Roma è nata però in seguito a un dialogo tra l'attore Massimiliano Morra e l'attrice Rosalinda Cannavò (Adua del Vesco) avvenuto all'interno della casa del Grande Fratello Vip. I due parlavano di una setta del mondo della televisione, che sarebbe riuscita a manovrare le vite di alcuni personaggi famosi dello spettacolo. La setta, questa l'ipotesi su cui stanno indagando gli inquirenti, potrebbe avere avuto un ruolo sul suicidio del produttore, trovato morto in casa a Roma l'8 gennaio del 2019.

Queste le parole pronunciate da Adua del Vesco all'interno della casa del Grande Fratello:

"Se fossi rimasta (all'interno dell'Ares ndr.), avrei fatto la sua fine. Tu non immagini cosa ho passato! Ero veramente sola, con il suo gesto Teo ha liberato anche me, altrimenti oggi non sarei più qui… che poi io non ci credo che sia stato un suicidio, sai? Tanto sappiamo bene chi è l'artefice di tutto questo schifo…".

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, ascoltando De Sio i pm volevano accertare chi prendesse le decisioni più importanti all'interno dell'Ares. In altre parole, chi comandava all'interno della società posseduta al 65 per cento da Tarallo, al 30 per cento da Floriana Fiaschetti e al 5 per cento da Mediaset. La casa di produzione, tra l'altro, è fallita poco dopo la morte di Losito.