Morte di Monica Vitti, venerdì 4 febbraio la camera ardente in Campidoglio Una camera ardente al Campidoglio per Monica Vitti, l’attrice romana morta a novant’anni.

A cura di Alessia Rabbai

Monica Vitti (La Presse)

La camera ardente di Monica Vitti sarà allestita venerdì 4 febbraio in Campidoglio. Sarà il Comune di Roma, come accade per le personalità del mondo della politica e dello spettacolo, ad ospitare il feretro dell'attrice morta a novant'anni. L'apertura della camera ardente è prevista dalle 10 alle 18, orario durante il quale si potrà farle visita per darle l'ultimo saluto, in attesa dei funerali.