Le registrazioni nella casa del Grande Fratello che immortalano una chiacchierata utile nell'inchiesta sulla morte dello sceneggiatore Teodosio Losito nel gennaio 2019, audio inediti non andati in onda, potrebbero essere sequestrate e finire in Procura, che indaga per istigazione al suicidio. Gli inquirenti vogliono ora vederci chiaro e capire se lo sceneggiatore si sia tolto la vita per motivi strettamente personali e non imputabili ad altri, o se qualcuno possa aver influito sulla sua decisione. Sotto la lente d'ingrandimento di chi indaga alcune conversazioni, che parlerebbero di un coinvolgimento di Losito e di Rosalinda Cannavò, alias Adua del Vesco, in una presunta setta, dalla quale l'attrice sarebbe scappata dopo la morte del produttore. Come riporta Il Mattino, il sospetto è che l'uomo abbia ricevuto pressioni sul lavoro che erano diventate per lui insostenibili, fino a spingerlo a compiere il gesto estremo. Tra queste, finte relazioni con colleghi e colleghe, per pubblicizzare film e serie in uscita, anche mentendo per anni sul proprio orientamento sessuale. Nel frattempo il compagno di Losito, Alberto Tarallo, cofondatore insieme a Teodosio della società Ares Produzioni, tramite il suo legale Daria Pesce, ha denunciato Cannavò e Garko per diffamazione, per un presunto suo coinvolgimento della vicenda che ha portato alla scomparsa dello sceneggiatore, trovato morto a cinquantatré anni nella sua abitazione.

Ascoltati Rosalinda Cannavò e Gabril Garko

Sulla morte di Teodosio Losito i pubblici ministeri hanno convocato e già ascoltato Adua del Vesco e Gabriel Garko. L'attrice è stata convocata come persona informata dei fatti, un atto dovuto. Rosalinda Cannavò nel corso del Grande Fratello ha nominato Losito, autore di numerose fiction di successo con Gabriel Garko, nell'ambito di una discussione con Massimiliano Morra su una presunta setta di cui entrambi avrebbero fatto parte. A finire davanti ai pm è stato anche la star del piccolo schermo Garko, parte a sua volta della presunta setta dello spettacolo, mentre nei prossimi giorni sarà ascoltato Morra.