Morta Rosetta Loy: la scrittrice romana delle Strade di polvere aveva 91 anni Addio alla scrittrice romana Rosetta Loy, morta a 91 anni. I funerali saranno celebrati il 4 ottobre nella chiesa di Grottarossa Santa Maria Immacolata.

Rosetta Loy

Rosetta Loy è morta nella sua casa a Roma all'età di novantuno anni. Tra i titoli della scrittrice troviamo ‘La bicicletta' (1974) agli esordi della sua carriera e ‘Le strade di polvere' con il quale ha vinto il Premio Viareggio e il Premio Campiello (1988). Nel 2017 ha invece ricevuto il Premio Campiello alla Carriera. Il suo ultimo libro è ‘Cesare', pubblicato nel 2018 dalla casa editrice Einaudi, sul rapporto con il grande critico Garboli. A dare il triste annuncio della sua scomparsa è stata sua figlia Margherita. Loy è nata a Roma il 15 maggio del lontano 1931, di padre piemontese, ed è deceduta il primo ottobre del 2022, nella serata di ieri. Le cause del decesso da quanto si apprende sarebbero da attribuire a un arresto cardiocircolatorio. Rosetta dalle notizie che si stanno diffondendo in queste ultime ore ha chiuso gli occhi circondata dall'affetto della sua famiglia.

Martedì 4 ottobre i funerali a Roma

I funerali della scrittrice Rosetta Loy saranno celebrati martedì 4 ottobre a partire dalle ore 10.30 nella Chiesa di Grottarossa Santa Maria Immacolata. Una cerimonia che si svolgerà alla presenza della sua famiglia e delle persone che le volevano bene, che la stimavano come donna e letterata. Le sue spoglie invece riposeranno nel cimitero di Mirabello Monferrato. Queste le sue volontà: si tratta infatti del luogo in cui è ambientato ‘Le strade di Polvere' un luogo al quale era molto legata emotivamente e dove abitava appunto suo padre.

Tanti i messaggi d'addio a Rosetta Loy

Appresa la notizia della sua scomparsa sono stati tantissimi i messaggi di ricordo comparsi sui social network da parte dei suoi lettori, che hanno voluto salutarla e ringraziarla per i suoi libri, incentrati sui temi di amore, morte e guerra. In tanti la ricordano come una delle voci più rappresentative della cosiddetta ‘Generazione degli anni trenta del Novecento".